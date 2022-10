Tegenwoordig heb je al geluk als een nieuwsanker niet uitlegt dat een papegaai een vogel is

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen. instagram: jpmulders

‘Russische president Poetin dreigt kernwapens in te zetten’, lees ik op VRT NWS. ‘Maar kan dat zomaar? En heeft iemand dat ooit eerder gedaan?’

Ik vraag mij af of ik per abuis op Karrewiet ben gesukkeld. Wie zal een despoot met zesduizend atoombommen van zijn snode plan afhouden? De wijkagent of de kleuterjuffrouw? En bestaan er mensen die bij de plaatsnaam Hiroshima denken aan een sushi­boot?

Het artikel bewandelt verder het pad der verkleutering: ‘Heeft Rusland ­nucleaire wapens?’, wordt een open deur ingetrapt. Ik denk aan ‘it’s cool to know nothing’, uit een oud nummer van Kaiser Chiefs. En aan de woorden van George Santayana: ‘Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen.’ De geschiedenis herhaalt zich misschien niet letterlijk, maar ze echoot wel vervaarlijk.

Ook Het journaal laat gaat er soms van uit dat de kijker in zijn ontwikkeling is blijven steken. Het wordt gepresenteerd van op de luie bank van een loft met zicht op de grote stad. Ergens heeft iemand beslist dat nieuws emotioneel en persoonlijk moet zijn. Daarom verkondigt de presentator: ‘Ik vind Zwitserland ook een leuk land.’ Natuurrampen krijgen een stuwende beat. Ik hoor zelfs een muziekje onder beelden van lichamen die uit een massagraf worden opgetakeld. Het moet allemaal gezellig blijven, anders kan de kijker afhaken. We openen met de heldendaden van Remco Evenepoel. Je bent een kniesoor als je zoiets brood en spelen noemt.

Ooit was dit een huis van vertrouwen, maar tegenwoordig wijk ik soms uit naar de commerciële zender - met het risico dat ik midden in een uitzending van Beste kijkers val. Soms mis ik de tijd waarin de lat schaamteloos hoger lag. Ik voel een zweem van weemoed naar Bavo Claes, die als een stijve hark aan een soort lessenaar zat. Hij bracht het nieuws in een Nederlands dat nu bekakt wordt genoemd en schreef in zijn vrije tijd een roman, boordevol woorden die het verdienden opgezocht te worden.

Kraai, heette het gewrocht. Ik stak er onder meer van op dat een papegaai, in zijn vijfde betekenis, de triangel boven een zieken­huisbed is waaraan een patiënt zich kan optrekken. Tegenwoordig heb je al geluk als het nieuwsanker niet uitlegt dat een papegaai een vogel is.

Ik sla Kraai open op een willekeurige pagina en lees zinnen uit de tijd van Tsjernobyl: ‘Het dunkt hem dat onze taak er bezwaarlijk in kan bestaan het de heren in Moskou naar de zin te maken. Wij hebben een verantwoordelijkheid tegenover de bevolking en die mogen we niet uit de weg gaan. Het geeft geen pas de mensen een rad voor de ogen te draaien (...) Oel und Wahrheit schwimmen allzeit oben.’

Oel is geloof ik Duits voor olie. En waarheid geen vergeten groente, maar een woord dat uit de mode is.