Tegenwoordig bespreken we weleens in hoeverre we monogamie nog noodzakelijk vinden

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

“Als mijn vriend me dat zou lappen, zou het meteen gedaan zijn.”

Ze zegt het met een stelligheid die eigen is aan 19-jarigen, vooralsnog ongetekend door het leven. In de keuken van ons studentenhuis fileren we de lotgevallen van een leeftijdsgenoot die onlangs ontrouw voor de kiezen kreeg.

Ongemakkelijk schuift mijn tien jaar jongere ik heen en weer op haar stoel; voor mij was bedrog geen reden om het gedaan te maken. Maakt dat mij zwak?

Romantische relaties nemen in onze individualistische samenleving zo’n groot belang in dat het voelt alsof we onze identiteit verliezen wanneer de ander vreemdgaat. Althans, volgens de meest gebruikelijke opvatting.

In ons ontzuilde Westen is de liefde het moderne fundamentalistische geloof bij uitstek, Valentijnsdag haar commerciële hoogmis.

Neem nu de Humo van deze week. “Verslaafd aan Valentijn”, kopt de cover.

“Vrijgezel zijn is niets voor mij”, vertelt actrice Francis Lefebure.

“Ik probeer trouw te zijn, maar het is moeilijk om nee te zeggen als tien vrouwen hun benen voor je opendoen”, zegt voetballer Radja Nainggolan, duidelijk een verfijnd kenner van de vrouwelijke soort.

Enkele bladzijden verderop: een dubbelinterview met schrijfsters Emy Koopman en Sarah Neutkens, die allebei een roman over de roes van het romantische verlangen uitbrachten.

Tegelijk is de idee van monogamie als dwingende standaard meer en meer op retour. Dat was al even zo, maar sinds de pandemie zit ethische non-monogamie serieus in de lift. Het virus herinnerde ons eraan dat het leven kort is, en met dank aan niet-monogame datingapps als Feeld is het makkelijker dan ooit gelijkgezinden te vinden.

In mijn vriendenkring ben ik momenteel een van de enigen zonder open relatie.

Tegenwoordig bespreken we echter weleens in hoeverre we exclusiviteit nog noodzakelijk vinden. We zijn daarbij voorzichtig: naar non-monogamie switchen werkt niet voor elke relatie, en het is al zeker geen wondermiddel. Zo weet ik uit een eerdere relatie dat je ook onder de vlag van openheid kunt liegen en bedriegen, belogen en bedrogen worden.

Op het eerste gezicht lijken die obsessie met old school-romantiek en de populariteit van relationele openheid misschien paradoxaal. Maar zou het kunnen dat we via ethische non-monogamie verzoeken de zekerheid van een vaste relatie te behouden, zonder de roes van het romantische verlangen op te geven? Dat we relaties openen in de hoop dat ze zo wel voor altijd, of alleszins toch lang, kunnen duren?

Want laten we wel wezen: het vooruitzicht een leven lang seriële monogamie te plegen, en dus de stappen van pril liefdesgeluk tot en met pijnlijke breuk tot in den treure te moeten herhalen, is ook weinig opbeurend.

Maar liefde is per definitie chaotisch, verlangen valt niet te controleren.

Waarschijnlijk zullen we ons toch moeten neerleggen bij wat die oude Nietzsche al beweerde: alles wat er is, was er al eerder, en zal ooit weer zo terugkomen. Niet één keer, maar tot in de oneindigheid.

Over Nietzsche gesproken, in mijn Tinder-bio stond ook een quote van hem: ieder gezelschap is slecht, behalve dat van gelijken.

Zoiets kan eigenlijk echt niet. Maar het werkte wel.