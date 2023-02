Jeroen Olyslaegers is columnist.

Vorige week heeft een schutter op de campus van de Michigan State University drie mensen doodgeschoten en vijf gewond. Deze feiten maken grote indruk over heel de VS. In Tennessee besluiten een paar kantoormensen van de Vanderbilt University om hun studenten een hart onder de riem te steken. Iedereen krijgt een brief waarin het belang van een zorgcultuur wordt benadrukt in tijden van verdriet. In kleine letters valt onderaan te lezen dat de brief geschreven is met hulp van ChatGTP, ofwel met artificiële intelligentie. Ontzetting bij ouders en studenten. Het programma werd allicht gebruikt om de correcte toon aan te slaan, met het juiste, verbindende woordgebruik en wie weet zagen ze daar geen graten in. De decaan verspreidt vervolgens ook een verbindende brief, wie weet geschreven door hemzelf, want het onderscheid valt wat zulke brieven betreft niet meer te maken. Tegenover zorg staat vervreemding, tegenover zorgcultuur staat perceptiemanagement, tegenover ChatGTP staat paranoia.