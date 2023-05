Tegen zo’n virus valt geen klacht in te dienen, noch te protesteren: het woedt voort

Mark Coenen is columnist.

De aftocht van Remco, de triomftocht van Beyoncé, de goal van Arthur, de hoed van Gustaphe: het was een weekend vol van populaire nieuwswaardigheid en dan heb ik het nog niet eens gehad over de veelheid aan congressen van Vlaamse partijen die door die nieuwslawine helemaal op het achterplan geraakten.

Het was daarenboven ook voor het eerst sinds lang mooi lenteweer, waardoor de zwetende congresgangers elke uitvlucht te baat namen om even buiten in de zon te gaan staan, al dan niet met een te duur betaald pintje in de hand. Waaruit we voor de zoveelste keer kunnen afleiden dat een goede timing alles is, maar dat toeval de beste intenties doorkruist.

Dat was de opgave van Evenepoel in de Ronde van Italië zeker: toeval en dan nog een heel ongelukkig ook. Sinds Team Sky met Bradley Wiggins en Chris Froome alles kapot reed tien jaar geleden, onder meer dankzij een doorgedreven medische begeleiding, worden die wielrenners beter gesoigneerd dan patiënten in stervensnood op intensive care. Heel hun seizoen wordt ingepland door doktoren, trainers, piskijkers en voedingsdeskundigen, elke lichaamsfunctie ontleed in eindeloze tabellen die de kleinste evolutie in de bloedwaarden detecteert, waarna het team beslist dat de coureur de volgende dag geen 150 kilometer maar 144 kilometer mag trainen en alleen maar bergaf.

Zijn ze niet op stage in een of ander hooggebergte, dan ze nemen na de koers een duur flesje met ketonen, smeren hun benen in met berenkak en laten hun vrouw thuis al het werk doen want zij moeten met de voetjes omhoog. Als ze nog een thuis hebben, want de meeste van die mannen leiden een volledig nomadisch bestaan. Het enige wat Eddy Merckx in zijn tijd deed was met een Engelse sleutel die hij steevast in zijn achterzak had de hele tijd zijn zadel bijstellen omdat hij last had van zijn rug. En ketonen nam hij ook niet: dat heette vroeger ook anders, geloof ik, al is dat allemaal nooit bewezen.

Toen Merckx in 1969 een positieve plas afleverde en uit de Giro werd gezet protesteerde zelfs de Belgische regering bij monde van Frans Van Mechelen, de toenmalige minister van Cultuur, bij de Italiaanse regering over de behandeling van de kannibaal, een manier van doen die op zijn minst schandalig genoemd mocht worden. Tegen zo’n virus valt geen klacht in te dienen, noch te protesteren: het woedt voort, steeds op zoek naar nieuwe slachtoffers en vindt in de lichamen van beendroog afgetrainde atleten een gretige prooi.

De supporter blijft verweesd achter.