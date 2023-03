Tegen deze vorm van zelfdestructie kan een in elkaar geflanst antiwokepamfletje niet op

Mark Coenen is columnist.

Dat het mij moeite kost om niet in een treiterend lachje en een besmuikt ‘ik heb het altijd al gezegd’ uit te barsten als ik de politieke actualiteit van het afgelopen weekend overschouw bij een kopje sterke koffie aan het ontbijt is geheel de waarheid.

Kroniek van een aangekondigde dood, eigen schuld dikke bult en ook een blinde met cataract had dit zien aankomen, maar het gebeurt – o ramp der rampen – ook in de week waarin we allemaal getuige waren van het festival der samenloop der omstandigheden. Het leek op een perfecte storm zowaar: het samenvallen van verschillende gebeurtenissen die elk op zichzelf al beschadigend zijn, maar door hun gelijktijdigheid een negatief effect in het kwadraat veroorzaken.

Politici zijn onverbeterlijke zakkenvullers en zelfbedieners tot na hun pensioen; de leiding van de vakbond wil dan weer zo snel mogelijk mét pensioen, zelfs als de gewone lul-de-behanger tot zijn 67 moet werken: ziehier een licht gekleurde samenvatting van de politieke actualiteit van afgelopen week.

In deze massieve politieke depressie en terwijl we allemaal bijna stikten in morele verontwaardiging, slaagden diezelfde verkozenen er voor de zoveelste keer niet in om boven zichzelf uit te stijgen bij een belangrijk dossier. Add insult to injury.

Het leedvermaak bij het onvermogen om tot een besluit te komen in het belang van iedereen wordt nog versterkt door de wetenschap dat vorige week ook de enquêtes voor een nieuwe Grote Peiling plaatsvonden. Zo’n peiling is de moderne kanarie in de koolmijn en jaagt schokgolven door de politieke hoofdkwartieren. Plots krijgt iedereen weer principes, want de kiezer wil zich graag herkennen in forse meningen en standpunten.

Vroeger werd de gemiddelde politicus weer maagd na de verkiezingen en probeerde men aan de onderhandelingstafel bij de formatie zo veel mogelijk uit de brand te slepen. Nu slaat men in de aanloop van elke peiling zo wild om zich heen dat er achteraf bijna geen gulden middenweg meer te vinden is.

De geest van Steve Bannon, evil monster achter de strategie van Trump, waart door de Koningsstraat en jaagt als een krachtige bladblazer alle bereidheid tot compromis bij de dodelijk beledigde tegenstander weg.

Ons allen zal het onderhand worst wezen. Zoals liefde niet verdwijnt door haat maar door onverschilligheid, merk je bij de burger steeds meer cynisme, gelatenheid en desinteresse: perfecte potgrond voor extremiteiten.

Een vorm van zelfdestructie waar geen in elkaar geflanst pamfletje over woke tegenop kan.