Jeroen Maris is columnist.

Even voor de paasvakantie was wat al tijden in de lucht hing officieel geworden: ze heeft een vriendje. Ze sprak al langer met koorts over hem, in tekstballonnen vol prille verliefdheid, en ze knipte haar sentiment in snippers en verdeelde die over tekeningen en dagboekfragmenten.

Op school botsten hun timide glimlachjes vaak tegen elkaar op, dat wel, maar meteen werden de blikken dan weer afgewend. Lang waren klasgenoten de bodes van hun liefde geweest. Verkenners werden het veld in gestuurd, boodschappen kwamen via omwegen. Ik ken haar niet als schutterig, integendeel, ze vindt de woorden voor haar wensen. Maar verliefdheid heeft een uitzonderingsstatuut, verliefdheid maakt introvert.

Nu hadden ze het dus toch tegen elkaar gezegd, en zodra die vloeibare woorden uitgesproken waren, had hij hun liefde bezegeld met een bijzonder gebaar. Een handkus, een plechtige, verlegen handkus.

Al weken waait die kleine scène door mijn hoofd, dat hoofse cadeau, en ik denk dat ik me niet alleen iets kan voorstellen bij de trillende dankbaarheid van mijn dochter, maar ook bij de massieve opluchting die de jongen moet gevoeld hebben. Je bent zeven, je voelt voor het eerst dat je hart niet meer volgens het vaste ritme klopt, en je wil al die dromen en al die elektriciteit in één gebaar vatten, je wil het ballen in iets dat klein en ontroerend is, en zo ook groot en majesteitelijk. En eindelijk durf je dan de handkus te geven, als de belofte van je ernst.

Tederheid bestaat nog, maar je moet er wel voor naar het tweede leerjaar.