Technisch gesproken zijn röntgenfoto’s intiemer dan porno. En bestaan er mensen die daarop kicken?

Een vriendin is lelijk gevallen en mailt mij een röntgenfoto van haar bekken. “Sexy!”, grap ik als ik de spookachtige contouren van botten en kraakbeen zie. Het is een vreemde vaststelling: technisch gesproken zijn röntgenfoto’s intiemer dan porno. Maar medische beeldvorming is beyond porn. Je kunt iets zo ontbloten dat er niets erotisch meer aan is.

Of toch, bestaan er mensen die kicken op röntgen­foto’s? Vroeger kon je je zoiets een leven lang afvragen, nu hoef je slechts in te tikken: X-ray fetish. Ik ben nu eenmaal het type dat alles wil weten, wat bij normale mensen ongezond maar bij journaille een kwaliteit schijnt te zijn.

Wilhelm Röntgen had alvast niets kinky in gedachten toen hij onderzoek verrichtte naar de straling die naar hem vernoemd zou worden. Wel deed hij zijn proeven in het geheim, uit angst zijn reputatie op het spel te zetten als mocht blijken dat hij zich vergiste. De eerste foto maakte hij van de hand van zijn vrouw. Toen zij haar handbotjes zag, schijnt zij uitgeroepen te hebben: “Ik heb mijn eigen dood gezien!”

In 1901 kreeg Röntgen de allereerste Nobelprijs voor Natuurkunde, maar andere Wilhelms gebruikten zijn uitvinding later met speelsere bedoelingen. Op Imgur, een website voor liefhebbers van internetgekkigheid, vind ik een post met de intrigerende titel: ‘Sexy X-rays found in a free box in Portland’. In een weggeefkast schijnt iemand daar bizarre foto’s te hebben aangetroffen. Ze tonen röntgenbeelden van een onbekende vrouw in erotische poses. Haar vingers zijn spichtig, ze heeft benen en beenderen from here to eternity. Je ziet de voetwortelbeentjes dwars doorheen haar schoenen met killer heels. Zelfs zonder oogopslag of glimlach zie je dat ze dit graag gedaan heeft. Er zit joie de vivre in de foto’s; zelden kwamen eros en ­thanatos dichter bij elkaar.

“It freaks the f- out of me”, schrijft een schrikkepiet niettemin in de comments. Anderen zijn geïntrigeerd door de motieven van de fotograaf. “This is obviously someone’s fetish”, gist iemand die zich BladeOctopus noemt. “Great as an art reference”, vindt een ander. “Doesn’t have to be anything kinky (although I like it for both right and wrong ­reasons).”

Hij is blijkbaar niet de ­enige. ‘X is for X-ray’, lees ik in The A to Z of Sexual Fetishes. Het is behoorlijk niche, maar er zijn inderdaad mensen die kicken op röntgenfoto’s. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het bestaat. Sommigen worden geil van ballonnen: “The anticipation of the popping is where the fetish lies.” Anderen raken opgewonden van treinen, van paspoppen, van mist en nevel en van yoghurt − kan vervelend zijn ter hoogte van de zuivel­afdeling.

Daarmee ben ik afgedwaald van de vriendin die bij het vallen haar bekken bezeerd heeft. Ik wens haar een ­spoedig herstel, en schrijf dat ze een pracht van een heiligbeen heeft.