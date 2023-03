Te makkelijk wordt bij politieke incidenten gezegd dat de extremen zullen profiteren. Maar voor deze week klopt het misschien wel

Dag lezer,

Al te makkelijk wordt bij politieke incidenten gewaarschuwd dat ze in de kaart van de extremen zullen spelen. Vaak valt dat nog wel mee. Maar misschien moeten we toch een uitzondering maken voor wat deze week gebeurde en niet gebeurde in en om de Wetstraat.

Ophef ontstond over het voornemen van afscheidnemend ACV-voorzitter Marc Leemans om zich bij zijn exit vrijwillig te laten ontslaan door de vakbond, zodat hij nog enkele jaartjes kan genieten van het SWT, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, ofte brugpensioen. “Daarmee tast Leemans de grenzen af van wat wettelijk toegestaan is. Zeer zeker gaat deze regeling in tegen de geest van de wet”, schreef ik er zelf over in het krantencommentaar.

Verontwaardiging alom, maar toen moest nog bekend raken dat opeenvolgende voorzitters en topambtenaren van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zichzelf sinds het einde van de vorige eeuw een bijzonder royale bonus bovenop het al hoge wettelijke pensioen hebben uitgekeerd. Onder meer Herman De Croo (Open Vld) en Siegfried Bracke (N-VA) konden profiteren van het mogelijk illegale systeem, dat hen duizenden euro bruto extra oplevert. Ook al beweren de heren De Croo en Bracke zich van geen kwaad bewust te zijn, toch is het moeilijk om deze particuliere regeling niet als zelfbediening te begrijpen. De bedragen van de toppensioenen en topbonussen doen vele Belgen duizelen. Zij moeten het vaak stellen met een gemiddeld bescheiden wettelijk pensioen of krijgen te horen dat er langer en meer gewerkt moet worden om dat pensioen betaalbaar te houden.

In schril contrast met die gênante onthullingen staat het onvermogen van ‘s lands regeringen om belangrijke hervormingen door te voeren. De Vlaamse regering blijft zich met een zelf opgelegde martelgang slepen naar een compromis over stikstof. Coalitiepartner cd&v bespaart minister-president Jan Jambon (N-VA) geen enkele vernedering. In een boeiende historische analyse leggen Ann De Boeck en Stavros Kelepouris uit hoe de kartelpartners van weleer zo op gespannen voet zijn komen te staan.

Ook in het onderzoek naar mogelijke fraude met werkvergunningen komt het Vlaamse beleidsniveau er weinig fraai uit. Terwijl stilaan duidelijk is dat er echt wel iets niet in de haak zit, blijkt de controle van de Vlaamse overheid ernstig te kort te schieten. Collega Ann De Boeck volgt het dossier op de voet.

In die politiek gespannen context zou je de voorstellen voor een fiscale hervorming in de federale regering als een lakmoesproef kunnen beschouwen. Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) legde deze week een compromisvoorstel op tafel. Dat voorstel zit best goed ineen. Het ontwijkt enkele gevoelige punten voor de coalitiepartners, maar gaat verder dan menigeen verwachtte. Maakt het ook een kans in de bonte Vivaldi-regering. De eerste reacties, van links én rechts, zijn alweer behoorlijk defensief.

De symboolwaarde van de hervormingsplannen is nochtans groot. Op het spel staat niet enkel een noodzakelijke, toekomstgerichte hervorming van het belastingsysteem. Dit gaat ook over de vraag of de vaderlandse politiek nog in staat is tot samenwerking en goed bestuur. Of rest er echt enkel nog politiek als spektakelrijke permanente campagne of als micromoralisme?

We zullen zien.