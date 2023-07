Te lang en te veel alleen zijn ontneemt je langzaam je stem, je weet gewoon niet meer hoe je woorden moet vormen met je mond

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Zoals de eenzaamheid thuis tikt, tikt ze nergens.

Met die zin in mijn hoofd werd ik vanmorgen wakker. De gedachten die ontstaan tussen de soezerige halfslaap en het ontwaken fascineren me mateloos. Vaak zitten er pareltjes bij die ik als een kostbaar kleinood in een hoekje van mijn hersenpan bewaar voor later gebruik, om dan, na een stevige ­douche, met een mok koffie en een frisse kop voor mijn computer zittend, vast te stellen dat ik er niets mee kan.

Maar bruikbaar of niet, altijd schuilt er poëzie in. En vaak een waarheid – de mijne, welteverstaan – die verpletterend accuraat verwoordt waar ik op dat ogenblik mee worstel.

Ach, echt strijd leveren met de realiteit doe ik allang niet meer. Ik heb geleerd me niet te verzetten tegen wat is maar het simpelweg te aanvaarden.

Dat vermindert het lijden aanzienlijk. Hoe meer opstand tegen een gevoelen, hoe onverdraaglijker het wordt, én groter, en dus wandel ik als de schijnbaar onverstoorbare vredigheid zelve langs volle pleinen waar mensen die niet met ­vakantie zijn op een hoop samenklitten, zwetend, luid lachend en kwekkend als een groep eksters.

Ergens in mij is er de hoop dat iemand in die mensenzee plots mijn naam zou roepen en me zou uitnodigen aan zijn of haar tafel, maar net zo goed is er het even grote verlangen om vooral niemand tegen te komen.

Te lang en te veel alleen zijn ontneemt je langzaam je stem, je weet op den duur gewoon niet meer hoe je klanken moet uitbrengen en woorden moet vormen met je mond, opgesloten als je bent in de kerker van jezelf.

Zo snel ik kan zoek ik de lege Antwerpse straten op, die zijn er in overvloed in de zomermaanden, en de rust die ervan uitgaat verzoent me weer met mijn bestaan.

Waarom, vraag ik me af, overvalt dat schurende, schrapende, bijtende gemis me nooit als ik alleen in Italië ben, waar ik buiten de doden op het kerkhofje van Gello nauwelijks vrienden heb.

Zelden of nooit verlang ik er naar gezelschap. Niet dat ik het niet leuk zou vinden als dat er was, zeker wel, maar het is ook goed als het er niet is.

Wakker worden door een concert van vogelgefluit – heel anders dan terrasgekwetter – tovert meteen een glimlach op mijn gelaat. De eerste wandeling met mijn hond Mr. Wilson onder uitbundige zonnestralen en miljoenen kleuren, door dreven met ruisende platanen, ­cipressen en dennenbomen, en de geur van aarde bedekt met een laag humus die de voorbije herfst nog in zich draagt, vervullen me altijd met een diep gevoel van ­geborgenheid.

In mijn thuisstad voel ik me verloren.

Het piepje van een bericht haalt me uit mijn gemijmer: je komt toch ook vanmiddag, lees ik, en plots fladdert mijn hart op als een babyzwaluw die voor het eerst zijn nest uit vliegt.