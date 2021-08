Te bedenken dat ik dit vroeger allemaal gratis deed. Afschuwelijk! Tegenwoordig kost mijn interesse een flinke duit

Stella Bergsma is schrijver.

Ik zit in de prostiptutie. Een onwijs nieuwe booming business. Mannen mogen mij tegen betaling mansplainen; hun uitleg van voor de hand liggende dingen over me heen ejaculeren. Tegenwoordig gaat dat allemaal online. Ik zet op zoom mijn meest raadvragende oogjes op en dan mag zo’n kerel helemaal loos met zijn mansplicaties. Het is een vak apart om daarop te reageren hoor. Ik begin meestal met knikken en bouw het steeds verder op. “Jaaaaaaaa”, zeg ik op een gegeven moment. “Interessant! Vertel me meer. Leg het me harder uit, pappie. Ga dieper. Ik snap het bijna.” Zaak is om het dan pas helemaal op het laatst door te krijgen. Echt als hij op het punt van de ultieme raadlozing is. “OOOOH”, roep ik dan ineens. “OOOH, ja, ja, ja. IK ZIE HET! Ik begrijp wat je bedoelt. Ik, ik, ik KOM.... tot de conclusie.”

Er is heel veel mogelijk. Ik luister bijvoorbeeld naar een praatje over iemands expertise (ik reken wel toeslag als het over belastingen gaat), laat me betalen om een van de vele podcasts te luisteren van twee of meer mannen die dingen vinden van dingen. Voor een klein extraatje zeg ik dan dat ik het boeiend vond en voor nog iets meer vertel ik ook waarom. Ik vraag manstructies; dan krijg ik ladingen ongevraagd advies. Feitenswaffelen is ook heel populair. Heren mogen dan mijn geest penetreren met de meest willekeurige weetjes. Bij mijn nieuwste feature, de ‘raadbukake’, hoort een groepskorting. In dit Teams-gesprek kunnen meerdere mannen tegelijk alles wat ze weten over me uitstorten.

Voor de meer fetisjgerichte kerels is er de mogelijkheid om me op mijn nummer te zetten. Een verbale versie van sm die vrij populair is, vooral omdat ik feministe ben. Ik stel me dan eerst extra bijdehand op en daarna ga ik totaal door het stof. “O jaaa, je hebt gelijk”, roep ik dan. “Ik heb het al die tijd verkeerd gezien. Je hebt het KEIHARD bij het rechte eind. Wat ben ik een dom, dom, vrouwtje.” Naast internet kun je me ook live bestellen. Ik ben bijvoorbeeld in te huren voor een tip-tease. Dan ga bij een kerel op schoot zitten en vraag hem om nog één keer de buitenspelregel uit te leggen.

Het is geen makkelijk werk. Vreselijk saai en geestdodend. Een sweatshop is een intellectuele uitdaging in vergelijking. Maar het betaalt onwijs goed, dus ik ben tevreden. En dan te bedenken dat ik dit vroeger allemaal gratis deed, op feestjes en tijdens etentjes. Afschuwelijk! Tegenwoordig kost mijn interesse een flinke duit. Zelfs op Twitter stuur ik Tikkies als ik tips krijg. Nee mensen, voor niets gaat de zon op, hoor. Neuken is echt het enige dat ik nog onbetaald doe.