‘Tank en vind rust’: het duurde een paar seconden vooraleer ge die nieuwe Esso-campagne helemaal verwerkt kreeg

Jeroen Olyslaegers is columnist.

Ge meent dat de vervreemding toeneemt, maar is dat wel zo? Vroeger waart ge misschien simpelweg minder geïnteresseerd in de zever die een samenleving aan zichzelf verkoopt. Intussen blijft ge u verbazen over alles wat de een de ander wanhopig wijs maakt. Het houdt niet op. Neem nu Esso. Vroeger maakte die firma reclame à la ‘tank eens een tijger in uw tank’. Terwijl ze intussen woekerwinsten boeken met de huidige hoge benzineprijzen zijn ze nog verder gegaan qua zever. Die ex-tijgers in de tank zeggen nu dat we steeds sneller leven en dat we beter vertragen. Hun advies? ‘Tank en vind rust’. Het duurde een paar seconden vooraleer ge die nieuwe campagne helemaal verwerkt kreeg. Was dat verbijsterde woede die opkwam of geraakte gij eerder in de greep van een lach? Ongetwijfeld zullen die ex-tijgers en nu mindfulness-adepten denken dat ook dit stukje reclame voor hen is. Want ja, is niet alles reclame in hun kersverse yogawereld van benzine? Hier komt weer een lach op. Onnozelaars.