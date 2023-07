Talloze minderjarige vluchtelingen wachten op begeleiding. Deze kwetsbare jongeren dreigen zo in de illegaliteit te verdwijnen

Maarten Rabaey is journalist.

Op dit ogenblik wachten in België maar liefst 1.420 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op een voogd, leest u vandaag in deze krant. Het gaat vooral om Afghaanse jongeren maar ook veel Oekraïense minderjarige oorlogsvluchtelingen wachten nog steeds op begeleiding. Bij die laatste groep kreeg nog maar 13 procent een voogd toegewezen. Dat zijn schrijnende cijfers.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) beloofde vorig jaar al extra middelen maar de wachttijd blijft niettemin stijgen, soms tot zeven maanden. Deze situatie is onhoudbaar, want anders dreigen deze kwetsbare jongeren weer te verdwijnen in de illegaliteit. Jaarlijks verdwijnen in de EU gemiddeld tienduizend niet-begeleide minderjarigen uit opvang, in België zijn dat er een duizendtal. Velen vallen ten prooi aan uitbuiting door georganiseerde misdaadgroepen, dezelfde die de justitieminister ook moet bestrijden.

Voogden aan deze jongeren toewijzen biedt vele voordelen. Ze treden op als belangenbehartiger die onafhankelijk in hun voordeel handelen. Veel niet-begeleide minderjarige jongeren wonen nu soms samen met volwassen vluchtelingen uit hun land. Dat is niet altijd de beste oplossing. Zij zijn vooral gefocust op hun eigen situatie. Een voogd kan gericht helpen met schoolkeuze of taalintegratie en iemand begeleiden in onze bureaucratische jungle.

Een nieuwe wervingscampagne voor vrijwillige voogden en een verhoging van de fiscale vrijstelling voor de vergoeding van vrijwillige voogden (795 euro per jongere per jaar) moet binnenkort soelaas brengen maar het blijft een druppel op een plaat die altijd maar heter zal worden, door klimaatverandering en oorlogen die de komende decennia steeds meer vluchtelingenstromen op de been zullen brengen.

Het beste idee is de uitbreiding van werknemer-voogden, die als voltijdse baan meerdere niet-begeleide minderjarigen tegelijk begeleiden. Alleen zijn ze nog met niet veel. Zo komen er binnenkort maar vijftien bij. Het voordeel van deze professionalisering is dat je expertise snel zal groeien, het nadeel dat het menselijk contact oppervlakkiger dreigt te worden. Daarom is het van belang dat deze mensen niet getraind worden als bureaucraten maar als inburgeringscoaches.

Het succes van zomercursussen maatschappelijke oriëntatie door het Agentschap Integratie en Inburgering voor 17- tot 19-jarige nieuwkomers, met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen, toont de grote vraag aan naar dit soort professionele begeleiders.

Sociale hogescholen of universiteiten verdienen daarom alle steun om allesomvattende opleidingen migratie- en inburgeringsbegeleiding uit te bouwen. Daarbij blijft het van groot belang dat men niet enkel focust op de kleine lettertjes van de wettelijke voorwaarden tot verblijfsrecht - wat voer blijft voor de juridische ambtenaren en advocaten - maar vooral op de menselijke omkadering. Ons Belgische labyrint mag voor minderjarige nieuwkomers met recht op verblijf geen frustrerende race zijn naar de juiste stempel maar verdient een ontdekkingstocht te zijn, die ook langs scholen, sportclubs, cafés en muziekfestivals mag lopen. Zo ontdek je talenten en jaag je ze niet weg.