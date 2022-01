’t Stad zonder Radio Minerva is zoals verloren maandag zonder worstenbroden en appelbollen

Mohamed Ouaamari is auteur van Groetjes uit Vlaanderen. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Een van mijn goede voornemens dit jaar was om mijn theoretisch rijbewijs (opnieuw) te behalen en dat is vorige week gelukt. 2022 is het jaar dat ik mijn faalangst en rijhaat zal overstijgen zodat ik deze zomer kan cruisen langs de terrassen in de Antwerpse museumbuurt. De favoriete activiteit van de Antwerpenaar, met de chauffeursstoel die naar achteren wordt gekanteld, overdadig optrekkende motoren en muziek die uit de boxen knalt. In mijn geval geen harde rapteksten begeleid door opzwepende beats uitgezonden door de jeugdige stadsradio Radio Stad, maar wel crooners en klassiekers uit den goeien ouwen tijd van Antwerpse senioren. Enkel en alleen op Radio Minerva.

Het is misschien de zomer van de laatste kans. De radiozender staat op het punt zijn erkenning te verliezen aan een concurrent die aasde op een plekje in de ether nadat ze die van zichzelf in 2019 verloren. Ze dienden prompt een klacht in bij de Raad van State, die vervolgens brandhout maakte van de beslissing van Sven Gatz, toenmalig minister van Media. Resultaat: Radio Minerva staat op het punt te verdwijnen. En dat in het jaar dat de radio die alle sinjoren willen horen zijn veertigjarig jubileum viert. Een fout van Gatz die voor mij nog groter is dan een bedrag van 770.000 euro boeken in de Brusselse begroting als 777 miljoen. De werking van Radio Minerva, die gedragen wordt door gepensioneerde en gepassioneerde vrijwilligers, is uitgegroeid tot belangrijk en onbetaalbaar Antwerps cultureel erfgoed.

Van de zender die zijn gram haalde bij de Raad van State heb ik nooit gehoord. Vermoedelijk een schimmige organisatie die uit is op het verdelen van onze samenleving, want anders zou je je niet vergrijpen aan onze geliefde 98.00 FM-frequentie. Wie weet wat er allemaal achter zit? Misschien is deze radiocoup een geheim project van de big pharma om senioren het laatste baken van vertrouwelijkheid in een steeds meer digitale wereld af te nemen, waardoor ze ongelukkig en dus vaker ziek worden, en daardoor nog meer pillen door hun strot duwen. Alles voor de winst.

Een complottheorie meer of minder kan geen kwaad dezer dagen, dus ik doe er een schepje bovenop: zit er misschien een woke islamitische terreurorganisatie achter deze kaping? Een samenzwering tussen Diyanet, Marokkaanse imamspionnen en oikofobe Ecolo-gangsters die de laatste echte witte Vlamingen in Antwerpen dwarsliggen? De ultieme daad van omvolking?

En misschien zat deze radiozender achter de vliegende parasols op het strand van Blankenberge in die beruchte coronazomer in 2020. Het is hoe dan ook het moment om met spoed een bijzondere Kamercommissie bij elkaar te roepen voor deze zwaarwichtige zaak. Want ’t stad zonder Radio Minerva is zoals een maandag zonder worstenbroden en appelbollen.

Moge het radiostation met de beste reclamespotjes in het mooiste accent ter wereld nog vele jaren leven, en wie weet maak ik zelfs de honderdste verjaardag nog mee. Hopelijk tegen dan in een zelfrijdende auto.