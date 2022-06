Swedengate: één screenshot was genoeg om de reputatie van het land naar de verdommenis te helpen

Mark Coenen is columnist.

Op het internet is een nieuw tropisch stormpje uitgebroken en het heet Swedengate. Het begon met een onschuldige vraag op Reddit, van iemand die wilde weten wat het raarste ding was dat je ooit had moeten doen bij iemand van een andere cultuur of religie.

Wat startte met de iedereen verbazende vaststelling dat in Zweden blijkbaar gasten dikwijls niet mogen blijven eten, evolueerde snel naar een fors ‘alle Zweden zijn racisten’: zo gaat dat tegenwoordig in onze overgevoelige en ongenuanceerde digitale wereld. Elk strovuur kan door een handig gebruik van de juiste hashtag uitgroeien tot een laaiende bosbrand.

Het ging snel van kwaad naar erger: niet alleen mag je er niet mee eten, als je blijft slapen moet je je eigen lakens en dekens meebrengen en in sommige onderontwikkelde gebieden mag men zelfs niet naar het toilet en dient men zijn kak en plas in te houden tot men weer vertrekt.

Al snel ging de discussie van eten naar kolonialisme en racisme: het blijken daar allemaal gore types te zijn die niet tegen mensen met een anders gekleurde opperhuid kunnen en rijk werden dankzij de slavernij.

Ik vat het even samen voor u aan de hand van wat opgewonden berichten die niet meer dan 280 tekens bevatten, maar toch, waar rook is, is vuur en het blijven afstammelingen van de Vikings en het zou dus maar eens waar kunnen zijn en het is niet omdat ik geen enkele Zweed ken dat ik dat niet mag zeggen en ik heb het altijd al geweten en die Ibrahimovic is inderdaad een geweldige aanstellerige klootzak, en het stond op Twitter, dus is het waar.

En als ge mij niet gelooft blokkeer ik u, onnozelaar.

Eén screenshot was genoeg om de overwegend goede reputatie van het land naar de verdommenis te helpen: dankzij een bijgevoegde landkaart werd ook snel duidelijk dat heel noordelijk Europa niet staat te springen als er mensen onaangekondigd willen aanschuiven aan de dis.

Als we niet oppassen gaat straks niemand nog naar Ikea en mag die klimaatgeile stokebrand van een Greta Thunberg het land niet meer uit - wat velen nu al een geweldig idee zouden vinden, ongetwijfeld.

Wat een verschil met het armoedige Zuiden van Europa, waar je bij het binnenkomen van de eenvoudige woning al bekogeld wordt met deegwaren en zoetigheden en overgoten wordt met versgeperste wijnen en de gastheer erop staat dat hij persoonlijk uw kont komt afvegen met natte doekjes na het bezoek aan het kleinste kamertje.

En die gasten willen ook nog lid worden van de NAVO en al?

Is daar op Twitter al een hashtag tegen?