Strijd om het open debat vraagt meer zorg van journalisten, politici en burgers

Het debat over de grenzen en valkuilen van ‘het open debat’ is even moeilijk als belangrijk. Het vereist meer zorg van zowel journalisten, politici als bezorgde burgers.

Wie vijftigduizend betogers op de been kan brengen in Brussel, wordt terecht uitgenodigd bij De afspraak. Tom Meert, de voorzitter van Europeans United, mocht daar maandag - tussen twee journalisten en een minister - afwisselend drie tactieken pareren: directe aanval, suggestieve ondermijning en rationele interpellatie.

De goeie, de kwaaie en de listige

Journalist Rik Van Cauwelaert focuste op de rellen tijdens de betoging en wees Meert met de vinger: ‘meneer’ was een ‘amateur’ die een ‘rariteitenkabinet’ aan sprekers had uitgenodigd en vervolgens alle verantwoordelijkheid ontliep voor de ontspoorde manifestatie. Meert reageerde vurig op deze aanklacht, maar geheel ongelijk kon je hem niet geven. Je kan van de jongste betogingen vinden wat je wil, wie het nu nog een goed idee vindt om beleids- of wetenschapssceptici op autoritaire toon te berispen, is zelf ook al een tijdje niet meer bij de les.

Presentator Bart Schols toonde vooral interesse in de persoonlijke kennissenkring, financiën en vaccinatiestatus van Meert. Daarmee wou hij mogelijk compenseren voor een eerder falen bij het huis van vertrouwen om het bedenkelijke netwerk achter Sarah Melis, spreekbuis van Samen Voor Vrijheid, tijdig te signaleren. Maar in tegenstelling tot Melis antwoordde Meert wél vlot en bracht hij zelfs een berekende boodschap. Ook deze tactiek ketste dus af, want een journalist die een ondermijnend intentieproces wil maken van een criticus van de mainstream media, kan maar beter bewijsstukken op zak hebben.

Enkel Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken (CD&V), ging het inhoudelijke debat aan. Zonder Meert te paaien trad ze hem op sommige punten bij, maar schotelde hem ook pertinente vragen voor. Is er werkelijk geen aandacht geschonken aan afwijkende meningen in het coronadebat? En bevorderen we dat debat door ook de meest polariserende stemmen een platform te bieden of door hen net in de marge te houden? Verlindens optreden was zakelijk, maar opmerkelijk constructief voor een politicus in een praatprogramma.

Gemiste kansen

Even opvallend was dat Meert, de grote bepleiter van het open debat, het vooral met deze tactiek moeilijk had. Hoe een megafoon geven aan ‘controversiële stemmen’ maatschappelijke polarisatie zou tegengaan, legde hij op geen enkele manier uit. Waarom hij een rist notoire antivaxers uitnodigde hoewel de manifestatie zogezegd helemaal niet over de vaccins ging, maar over de democratie, bleef ook onduidelijk.

Maar Verlinden werd dus weinig geholpen door Schols of Van Cauwelaert. Een gemiste kans. Sommige opinies zijn zo discriminerend of leugenachtig dat ze geen waarde hebben in de publieke ruimte. Andere afwijkende geluiden krijgen dan weer te weinig zendtijd. Wanneer je toch beslist om een controversiële stem je gegeerde platform te bieden, past het evenwel niet om voortdurend de indruk wekken dat ze dit eigenlijk niet verdient. Je draagt verantwoordelijkheid voor het debat dat je faciliteert.

Desinformatie bestrijden

Zo kreeg de tv-kijker een overzicht van drie moeizame manieren om desinformatie te bestrijden: gevaarlijke gevolgen aanwijzen, verborgen machten en motieven onthullen, en inhoud weerleggen. Deze tactieken zijn complementair en alle drie noodzakelijk in deze strijd bergop, maar dan moeten ze wel goed voorbereid, uitgevoerd én enigszins gecoördineerd worden. Desinformatie is niet hetzelfde als foutieve informatie; het betreft een gecoördineerde overdaad aan misleidende beweringen. Daarom is het bijzonder moeilijk voor correcte (vaak saaie en onprettige) informatie om deze niet enkel inhoudelijk te weerleggen, maar ook haar overtuigings- en aantrekkingskracht te ontnemen. Om desinformatie het debat uit te argumenteren, moeten ook haar ideologische framing en reële implicaties worden onthuld.

De enige tactiek die niét werd gehanteerd in De afspraak, was het negeren van de op zondag massaal geuite proteststem. Toch was net dat de kernboodschap van Meert, die klaagde over censuur (door het privébedrijf Facebook dat de betogingen mee groot maakte) en gebrek aan debat (in het meest bekeken debatprogramma van Vlaanderen). Zowat alle Vlaamse nieuwsmedia brachten al portretten en interviews met mensen die om allerlei redenen protesteren tegen vaccins, de coronapas of andere restricties. Ook daar bleken die redenen ofwel al breed erkend (welke gewone burger is nog voorstander van het CST?) ofwel teleurstellend weinig inhoud te hebben.

Wie eist om gehoord te worden, heeft best meer te vertellen dan dat je gehoord wil worden. Anders klinkt het al vlug als een dwingend verzoek om je zin te krijgen.