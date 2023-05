Streven we naar grip of ondergaan we? Tijd voor de vraag met hoeveel we willen zijn

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de auteur van Reset en Vrijheid/veiligheid. Zijn bijdrage verschijnt tweewekelijks.

Eind 1980 waren we in dit land met 9,8 miljoen. Een modern land maakt bevolkingsprognoses, onderbouwde schattingen van het aantal inwoners dat in de toekomst wordt verwacht. Dat is potentieel nuttig voor onderwijsplanning, werkgelegenheids- en zorgbeleid, ruimtelijke ordening, enzovoort. In 1981 schatte de Belgische statistische dienst dat we in 2020 met 9 miljoen en in 2025 met 8,8 miljoen inwoners zouden zijn. We zijn vandaag met 11,6 miljoen, meer dan 2,5 miljoen meer dan voorspeld. Dat is een Brussel (de negentien gemeenten) plus een Antwerpen plus een Gent plus een Brugge plus een Leuven plus een Aalst plus een Mechelen plus een Hasselt plus een Sint-Niklaas meer dan verwacht. Gelukkig zijn wij geen planeconomie, stel je voor. Maar tenzij er rijke ouders zijn, werd het voor jonge mensen moeilijk een geschikte woning te kopen.

In 1992, toen al duidelijk was dat de bevolkingsgroei werd onderschat, stelde men de prognose bij. Volgens de nieuwe berekening zouden we vandaag met 10,5 miljoen zijn. Tussen 1992 en vandaag kwamen er dus 1,1 miljoen mensen meer bij dan verwacht.

Migratie is uiteraard de oorzaak van het systematische onderschatten van de bevolkingstoename. In de jaren zestig bedroeg het migratiesaldo (het aantal mensen dat immigreert min het aantal mensen dat emigreert) gemiddeld 14.275 personen per jaar. In de jaren zeventig en tachtig dachten velen dat dit saldo zou dalen. Toen onze prognosemakers in 1992 aan het cijferen waren, drukten hun Europese collega’s hen op het hart dat migratie een voorbijgaand verschijnsel was.

“In het kader van de nationale vooruitzichten”, zo noteerden onze statistici in hun rapport, “hebben bijna alle EG-landen hetzij de hypothese van een vermindering van hun migratiesaldo, hetzij de hypothese van een jaarlijks nulsaldo van nu tot in het jaar 2020 opgesteld”. Een nulsaldo tussen 1992 en 2020! De Belgen geloofden het niet, maar je weet nooit als zoveel experts het voorspellen. Zij hielden rekening met drie mogelijkheden: een laag migratiesaldo van 0, een hoog van 20.000 en een compromis van gemiddeld 10.000 per jaar.

Die tussenin-hypothese zat er tot in het jaar 2000 niet al te ver naast. In die periode bedroeg het gemiddelde jaarlijkse migratiesaldo iets meer dan 14.000. Een verschil van 4.000 lijkt weinig, maar door gezinshereniging en doordat migranten ook kinderen krijgen gaat het na een paar decennia al snel om een paar honderdduizend bijkomende inwoners, die op hun beurt ook weer oud en zorgbehoevend worden. Vanaf de eeuwwisseling bleek de hoge schatting, een jaarlijks saldo van 20.000, daarenboven een schromelijke onderschatting. De laatste tien jaar bedroeg het gemiddelde jaarlijkse migratiesaldo 47.000 personen (illegale migratie en het uitzonderlijke jaar 2022 met alleen al 63.000 Oekraïense vluchtelingen niet meegerekend).

Vanaf 1992 groeit de bevolking met ongeveer 51.000 personen per jaar. In de loop van de jaren negentig was iets minder dan de helft daarvan het gevolg van nieuwe migratie. Over de laatste tien jaar (2022 weer buiten beschouwing gelaten) is 80 procent van de bevolkingsgroei het gevolg van migratie. De statistische dienst (Statbel) verwacht een stabilisatie van het migratiesaldo op 25.000. Dat is veel minder dan wat recent werd waargenomen. Tal van internationale rapporten voorspellen nochtans geen afname maar een toename van de migratiedruk. Landen in sub-Sahara Afrika combineren veelal een gebrek aan economische ontwikkeling, snelle bevolkingsgroei, gebrek aan gemeenschapsvorming en dus zwakke staten met machteloze gevoeligheid voor de gevolgen van klimaatopwarming.

Vorig jaar kwamen 63.000 Oekraïense vluchtelingen naar ons land. De registratie van deze mensen vond onder meer plaats op de Heizel in Brussel. Beeld Tim Dirven

Samen met Nederland behoort België (en meer nog Vlaanderen) tot de landen in de wereld met een zeer hoge bevolkingsdensiteit. Tijd dus voor de vraag met hoeveel we willen zijn. Hoe dichtbevolkt laten we dit land worden? Nu al woedt een hevige strijd om ruimte tussen mensen die een woning willen, mensen die de natuur willen beschermen, landbouwers, mensen die een vlot wegennet wensen, die hopen op recreatieruimte, op industriële tewerkstelling… Hoe hoger de densiteit van de bevolking, hoe meer dat een nulsomspel wordt, waarin de een verliest wat de ander wint, en waarin verlies, zoals vandaag voor een aantal landbouwers, het einde van een levensdroom betekent.

Het is misschien progressief om vanuit een riant ruime woning in het groen te verkondigen dat voortaan iedereen in kleine appartementjes moet wonen. Voor velen in die flatjes is het benauwd leven zonder vooruitzicht op die droom waarin bloemen bloeien, kinderen spelen, de BBQ brandt en de kat ligt te zonnen: een huisje met een tuintje.

In Nederland wees Paul Scheffer in een geruchtmakende studie (Regie over migratie, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) erop hoe kleine verschillen in migratiesaldo op termijn immense verschillen in bevolkingsomvang veroorzaken. Dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van een staatscommissie die de Nederlandse regering moet adviseren over scenario’s en beleidsopties in verband met migratie en demografische ontwikkeling. Het lijkt me aangewezen ook hier een commissie van realistische mensen te verzamelen, die scenario’s ontwikkelt voor de gewenste en mogelijke demografische ontwikkeling, die onderzoekt welke de economische, sociale, politieke en culturele gevolgen zijn van de verschillende scenario’s en nagaat welke maatregelen nodig zijn om ze te verwezenlijken.