Strandclub in Tbilisi: wie niet beter weet, zou haast denken dat hij in Rusland is

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Jarron Kamphorst in Tbilisi, Georgië.

De plastic strandbedjes bij Fibonacci liggen allemaal vol. Enigszins bedwelmd kijken de badgasten vanaf de houten vlonder uit over het stuwmeer van Tbilisi in Georgië waar jetski’s, zeilbootjes en plezierjachten overheen varen. Een enkeling waagt zich op een supboard op het turquoise water, anderen liggen ogenschijnlijk onbewogen door de hitte als afbakbroodjes te garen bij temperaturen van rond de 40 graden.

“Het is best warm”, klinkt het met gevoel voor understatement naast me. De opmerking van de vrouw wordt beantwoord met een veelzeggende zucht van haar partner die even daarvoor uit het water is geklommen. Zelf weet hij inmiddels ook niet meer of hij nog nat is van zijn duik of dat hij alweer aan het zweten is. Uit hun gesprek maak ik op dat het stel een dag eerder in Tbilisi is gearriveerd. Zoals het merendeel van de bezoekers van Fibonacci zijn ook zij Russisch.

Dat die Russen de hitte in de stad uitgerekend hier ontvluchten, wekt weinig verbazing. Fibonacci is onderdeel van de Tbilisi Sea Club, een recreatiegelegenheid die het midden houdt tussen een decadente jachtclub en een luxueus, tikkeltje ordinair, buitenzwembad. Binnen het complex bevinden zich onder meer twee zwembaden waar het gekrijs van kleine kinderen over het water stuitert; iets verderop liggen enkele horecagelegenheden aan het stuwmeer die zich voornamelijk op volwassenen richten.

Een van die plekken is Fibonacci, feitelijk niets meer dan een drijvend vlot onder een transparante plastic koepel die als zonnewering dient. Op de vlonder bevindt zich verder een bar-restaurant en staan tientallen zonnebedjes tussen een paar palmen in potten. Uit de speakers klinkt een medley van gecoverde popnummers en de bediening voorziet de gasten van een stroom cocktails met rietjes en parapluutjes. Wie wil, kan ook tegen betaling een massage boeken of op een jetski of zeiljacht een tochtje maken over het meer van twaalf vierkante kilometer.

Het is het soort plek waar mannen om het kwartier met hun biceps rollen en vrouwen in onmogelijke houdingen poseren voor een Instagram-post. De socials van Fibonacci staan vol met quasi-nonchalante plaatjes en hashtags die een zorgeloze zomer bezingen. Opvallend is dat de begeleidende teksten vrijwel allemaal in het Russisch zijn en dat het personeel nagenoeg iedereen die de steiger oploopt in het Russisch aanspreekt. Wie niet beter weet, zou haast denken dat hij in Rusland is en niet in Georgië.

Het is veel Georgiërs een doorn in het oog. Zij zijn de veelal vermogende Russische vakantiegangers liever kwijt dan rijk. Niet voor niets staan er in de straten van Tbilisi eindeloos veel graffititeksten die Russen verzoeken ‘op te rotten’ − een sentiment dat voortkomt uit de oorlog die Rusland in 2008 tegen Georgië voerde, en dat sinds de invasie van Oekraïne alleen maar is gegroeid. Vooral de apolitieke houding en onwetendheid van veel Russen over de oorlog van vijftien jaar geleden, is voor velen onverteerbaar.

Het lijkt de badgasten bij Fibonacci te midden van hun bandeloze decadentie hoe dan ook weinig te deren. “Het is hier net als thuis bij die strandclub in Moskou”, klinkt het uit de mond van de vrouw naast me, die net een selfie met getuite lippen neemt. “Inderdaad”, bevestigt haar vriend, die kort daarvoor nog informeerde naar het huren van een jetski. “Behalve dat ze niet zo goed Russisch spreken.”