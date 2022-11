Strafpleiter Walter Van Steenbrugge: ‘De roep om nog meer repressie is vooral nu een slecht signaal’

Wat hebben Marc Dutroux, Steve Bakelmans (moord op Julie Van Espen) en Yassine M. met elkaar gemeen? Niet alleen dat ze plegers zijn van wreedaardig geweld, maar ook dat ze alle drie een eerdere gevangenisstraf opliepen die integraal werd uitgezeten. De roep om nog meer repressie is vooral nu een slecht signaal.

De dodelijke messteek die afgelopen donderdag aan de jonge politieagent in Brussel werd toegebracht, leidt tot veel commotie. Het ontslag van de minister van Justitie wordt gevraagd en de ongenuanceerde schreeuw om meer repressie is niet van de lucht. Er wordt zelfs voor gepleit om mensen die op een OCAD-lijst staan gewoonweg op te sluiten, alsof Yassine M. een terroristische aanslag heeft gepleegd en zonder vonnis reeds eerder van zijn vrijheid had moet worden beroofd.

Nooit heb ik een strafdossier gelezen waarin een terrorist zichzelf komt aangeven en om medisch-psychische hulp vraagt. Wel heb ik al te veel strafdossiers moeten doornemen waar mensen, vooraleer ze een misdrijf begaan, in psychische ademnood verkeren en niet geholpen worden of waarbij hun noodkreet niet ernstig wordt genomen.

De maatschappij is fel veranderd in vergelijking met enkele decennia geleden. De prestatiecultuur en de moeizame weg van de inburgering heeft zo zijn tol geëist. Het aantal zelfmoorden stijgt voortdurend en de wachtrijen voor psychologische bijstand zijn niet meer te overzien. Vooral minderjarigen, asielzoekers en andere zwakkere bevolkingsgroepen zijn daarvan het slachtoffer.

Mensen die de maatschappelijke ratrace niet meer kunnen volgen of die zwaar gehavend uit hun jonge leven zijn gekomen, vormen een heel kwetsbare groep in de veeleisende maatschappij waarin we leven. Voeg daar het overmatig en alomtegenwoordig gebruik van roesmiddelen en medicijnen aan toe, en je krijgt de ideale cocktail voor uitzichtloosheid en het stellen van maatschappelijk deviant gedrag.

In de dagelijkse praktijk van het strafrecht zie je deze groep alsmaar groter worden en zorgen zij voor de belangrijkste instroom van delinquenten in de gevangenissen. Het niet verlenen van adequate psychische bijstand is de belangrijkste oorzaak geworden van strafbaar gedrag. Dan zou je verwachten dat eens deze mensen door justitie zijn gesanctioneerd, er toch een individueel plan voor deze plegers wordt uitgewerkt om herval te vermijden?

Vandaag zijn de recidivecijfers barslecht. In België ligt de recidivegraad op 70 procent en is de recidive het grootst bij mensen die ‘einde straf’ hebben gedaan, en zonder begeleiding de gevangenis hebben moeten verlaten.

Of anders gezegd: ons gevangenisbeleid is gebuisd. Als men weet met hoe weinig middelen de gevangenissen moeten werken om gedetineerden op het rechte pad te krijgen, dan mag het recidivecijfer niet verwonderen.

Maar ook met onze mindset over bestraffing is iets grondig mis. De burger denkt nog al te vaak dat strenge opsluiting - en liefst in isolatie - de gestraften tot inkeer zal brengen. Niet dus. De gevangenis zou een plaats moeten zijn om daders voor te bereiden op het leven daarbuiten, waar ingezet wordt op schuldinzicht en op reparatie van eigen tekorten.

Er moet gezocht worden naar het goede dat in elke persoon huist en waar gewerkt wordt aan het beschadigd zelfvertrouwen. Dat kan nooit gebeuren in opsluitingsoorden waar niemand te vertrouwen is. Waar nauwelijks psychische ondersteuning wordt gegeven, al te weinig ruimte is voor onderwijs, cultuur en ethisch reveil. Tientallen verschillende nationaliteiten - meestal laaggeschoolden - huizen in veel te kleine ruimtes, met kapotte wc-potten of emmers, aftandse wasbakken en stinkend bajesplunje. De gedetineerde vervreemdt hierdoor van de samenleving, en stapt vaak ‘slechter’ buiten dan op het ogenblik dat hij werd opgesloten.

Daarnaast zijn er geen of nauwelijks middelen om de oorzaken van het strafbare gedrag op te sporen en om na bestraffing in te zetten op re-integratie om zo herval te voorkomen. Jarenlang werd gevraagd om penitentiaire observatiecentra op te richten om zo gedragsvorsers de kans te geven de aanleiding van de strafbare daad in kaart te brengen - wat ook de duurtijd van voorhechtenissen zou kunnen inkorten - en om psychologen in voldoende aantal in te zetten om mensen tijdens hun detentietraject te begeleiden. Deze centra bestaan tot op vandaag nog steeds niet en de inzet van voldoende psychologen is al zeker niet aan de orde.

De publieke opinie wil evenwel niet horen van dit sociaal (lees: soft) discours en blijft hameren op blinde repressie en het volledig uitzitten van de uitgesproken straffen. Nochtans wijzen alle cijfers en onderzoeken uit dat net dit geen goed idee is, wel integendeel.

De massale inzet van gedragswetenschappers en sociale werkers tijdens het gerechtelijk onderzoek en de strafuitvoering zal een aardige duit kosten. Maar op termijn zal blijken dat deze kostprijs lager uitvalt dan de som van alle bijkomende kosten van onderzoeken bij herval. Maar bovenal zal op die manier veel maatschappelijk leed worden vermeden.

Het wordt tijd voor actie, maar dan wel voor doelgerichte. De owngoals mogen stoppen.