‘Stop met zeggen dat ik het goed doe’, sist je zoon je toe

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (11) en Missy (8).

Hij heeft er zoveel zin in. Als een kat die een vers bakje voer gaat krijgen, huppelt John John je nerveus voor de voeten. Stoep af, tramspoor op en weer terug. “De vorige keer, met mama alleen, was het superleuk. Ik was niet goed begonnen, maar na een remonte heb ik toch nog gewonnen.” Bewust gebruikt hij het woord ‘remonte’ om te tonen wat hij de vorige keer, met mama, allemaal opgestoken heeft.

Na een korte, van toekomstig plezier bol staande ­wandeling, bereiken jullie je bestemming. Jullie gaan bowlen. Want een mens moet iets in een rotzomer, waarin jullie tenminste wel de schaamte bespaard wordt van een strandvlieger die niet wil opstijgen en geruzie over de vliegtouwen die na één poging hopeloos en ­hulpeloos in de war draaien.

Als je de deur van de bowlingzaal opent, lijkt het alsof je door een teletijdmachine bent gestapt. De Jupiler-wandklok geeft het juiste uur aan, maar de tijd lijkt toch stil blijven staan in de jaren zeventig. De kleuren zijn die van je eigen kindertijd: bruin hout en oranje ­kunstleer. Spontaan wil je een Oxo bestellen, met een beschuit die bovenop de kop zwarte bouillon wordt gelegd – bestaat dat nog, beschuit, bestaat Oxo nog?

Je zoon merkt de verandering van tijdzone niet op. Als een professional legt hij je uit hoe je een strike gooit, en wat het verschil is met een spare. Op de baan naast ­jullie gooit een oudere man in zijn eentje het ene ­kegelveld na het andere weg. Hij koestert zijn blinkende ballen als beste vrienden. John John weet: “Hij was hier vorige keer ook.”

Als jullie je spelletje beginnen, gebeurt er iets vreemds. Of misschien is het niet zo vreemd, want je zag het al wel vaker. De moed zinkt je zoon snel in de schoenen. De voorspelde ‘strikes’ blijven uit. Hij gooit nu eens zeven kegels weg, en dan weer vijf. Zeker niet slecht, maar niet de volle pot.

Aan jouw aanmoedigingen zal het niet liggen. Als een diehard supporter ga je achter je kind staan. “Goeie worp”, roep je, ­terwijl de bal weer naar een drietje of een vijfje hobbelt. De tranen staan hem in de ogen. Dit is niet het olympische sportfeest dat hij voor ogen had. “Stop met zeggen dat ik het goed doe”, sist hij je toe.

Een pijnlijk besef dringt zich op: misschien ligt het toch aan jouw aanmoedigingen? “Je maakt hem helemaal gek”, weet zijn moeder. “Hij wil dit zo goed doen voor jou, maar door je gesupporter leg je alleen maar druk op.” Daar sta je dan, de mond die overloopt van liefde, toch gesnoerd. Een voetbalvader, verweesd zonder ­voetbalzoon of voetbaldochter.

Zo druipen jullie af, weer de miezerige jaren twintig van de eenentwintigste eeuw in. Een vaderlijke arm gaat rond een stilaan hoger wordende elfjarige schouder. “Volgende keer gaat het gewoon weer beter. Je zal wel zien. En ik zal wat minder fanatiek zijn. Beloofd.”

John John haalt de schouder op die je omarmt. Hij zegt. “Zag je die strike op het einde? Ik was nog bijna gewonnen.”