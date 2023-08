Stop met het criminaliseren van jongeren en gezinnen in armoede

De opgedoken filmpjes van zinloos pestgedrag en geweld laten niemand onberoerd. De roep om strenge straffen klinkt luid. En ook de politiek voelt zich geroepen hierop te reageren. En dus ook Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit. Terecht is hij verontwaardigd en doet hij een poging om tot een aanzet van oplossing te komen. Niet één maar twee oplossingen vormen volgens de voorzitter de aanzet tot oplossing.

De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid van de burger. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Tot zover geen probleem, maar als Conner Rousseau dan zijn voorstellen concreet maakt, verliest hij de pedalen en viseert hij, heel kort door de bocht, de link naar gezinnen die in werkloosheid leven en taalarmoede.

Terechte verontwaardiging

Op zich is er niets mis met maatregelen tegen werkloosheid en een integratiebeleid, maar zijn koppeling met de recente gebeurtenissen en anderstalige gezinnen in armoede raakt kant noch wal. Is er enige aanwijzing dat de ouders van deze jongeren werkloos zijn? Dat deze jongeren opgroeien in taalarmoede? Het taalgebruik in de filmpjes is nochtans het Nederlands.

Zijn discours criminaliseert jongeren die uit arme gezinnen komen of anderstalig opgegroeid zijn. Erger nog, hij criminaliseert de gezinnen. Dit terwijl de overgrote meerderheid van deze ouders in armoede er alles aan doet om hun kinderen een betere toekomst te geven. Terecht zijn zij verontwaardigd over deze uitspraken.

Daarnaast gaat hij voorbij aan wel bewezen feiten van zinloos geweld. De Reuzegommers kwamen uit welgestelde families en hun Nederlands was onberispelijk. Bij hun rondje pesten is er trouwens een dodelijk slachtoffer gevallen.

‘Flinks’

Het lijkt er sterk op dat Conner Rousseau de gruwelijke gebeurtenissen in Zelzate en elders voluntaristisch gebruikt voor een andere agenda. Hij hoopt hiermee steun te vinden voor zijn ‘flinkse’ integratievoorstellen. Nogmaals: niets mis met een beweging die een bepaald integratiebeleid voorstaat, maar niet op de kap van de vele duizenden gezinnen in armoede. Ook niet op de kap van de vele jongeren met een migratieachtergrond, die hij voor het gemak ‘taalarm’ noemt. Niet door hen te criminaliseren. Dat is meer dan unfair en ruikt naar bewuste manipulatie en het verdraaien van feiten.

Het zou de voorzitter van Vooruit sieren mocht hij eens in dialoog gaan met de ouders en jongeren die hij nu viseert. Dan kan hij vaststellen hoe deze gezinnen er alles aan doen om hun kinderen een toekomst te geven. Hoe ook deze gezinnen werk zoeken op een Vlaamse arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die het slechtste scoort in de EU op het gebied van participatie door niet EU-burgers. Durf daar eens een ‘flinks’ beleid tegenover te zetten. Of ontbreekt het hiervoor aan een gezonde dosis lef?