Stijn Meuris na de woelige week voor de cultuursector: ‘We proberen te volgen, echt waar. Maar makkelijk is anders’

We proberen te volgen, echt waar. Maar makkelijk is anders.

Na enkele dagen verbijstering over absurde maatregelen voor de cultuursector, na luid en zeer aanwezig protest vanuit diezelfde sector en vanwege experts plus zelfs een handvol politici (“Wij hebben dit zelfs niet voorgesteld!”), én daarbovenop een streng arrest van de Raad van State, werd de brutale broodroof ineens weer versoepeld.

Enfin, ’t is te zeggen; deels versoepeld. De maximumcapaciteit blijft steken op tweehonderd zittende bezoekers, allen voorzien van CST-ticket en mondmasker. Het moet ook de eerste keer in de naoorlogse geschiedenis zijn dat een artiest dient te hopen dat ‘ie weinig kaartjes verkoopt, want anders moet die een deel van het publiek teleurstellen - en hoe maak je die keuze in godsnaam? Of een extra voorstelling spelen, maar dan vaak gratis.

Maar goed, het is beter dan niets. Om écht te scoren op de lobby-schaal moest je de afgelopen maanden voetballer zijn - dan mocht je na een geslaagde doelpoging wél in het gelaat van je medespeler spuwen, onderwijl een paringsdans uitvoerend. Toch gek wat de verzamelde gokindustrie voor mekaar krijgt, nietwaar? Daar zal toch geen…? Nee joh, niet in onze beschaafde natie.

‘Deannuleren’

Hoe dan ook, we mogen weer. Zelfs mijn buurman stak deze week een duimpje op. Zelf dacht ik vooral: ja, leuk en al, maar hoe dan? Nu is de cultuursector van nature al zowat het meest flexibele onderdeel van ’s lands economie, dat razendsnel schakelt na weer eens een nieuwe subsidieronde (lees: meer doen met minder) of bij nieuwe Covid-maatregelen. Wij kunnen dat. Tot op zekere hoogte. Maar opnieuw in no time opstarten is makkelijker gezegd dan gedaan. Afgeblazen voorstellingen moeten in enkele dagen tijd weer ingepland en voorbereid worden; publiek moet opnieuw aangeschreven worden; vakantieschema’s aangepast (soms zelfs personeel dat op reis vertrok wegens toch gesloten moet worden teruggefloten), techniekers weer geactiveerd. En vooral gemotiveerd. Het is niet niks. Zanger Rick De Leeuw had het over ‘deannuleren’, wat ik wel een mooie vond. En dan maar hopen dat het publiek (weer eens) opdaagt - maar met niet meer dan tweehonderd tegelijk en vooraf ingepilst, want vaak is de bar na de voorstelling ook dicht. Leuk is anders.

Soms lijkt het alsof bepaalde verkozenen denken dat de cultuursector over een grote knop beschikt, gemonteerd op een centraal opgesteld toestel waarop je naar believen kan duwen. En dan schiet de sector in gang. Of wordt ‘ie net stilgelegd. Eenmaal de knop omschakelt van ROOD naar GROEN!, geven duizenden cultuurprofessionals en -amateurs op al die podia geweldig van jetje. Waarna das Publikum applaudisseert, blij omwille van zoveel artistiek engagement en talent. Daarna de auto in en morgen weer vroeg uit de veren om met écht belangrijke dingen bezig te zijn.

Ja, de cultuursector is blij met de heropening. En nee, we staan niet te dansen van pure blijdschap op de tafels ergens in een backstage. Hopelijk later weer wel.