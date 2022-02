Oproep

Stijn De Paepe is overleden: laat hier uw boodschap achter voor zijn nabestaanden

Stijn De Paepe. Beeld Studio Caro

De krant is in rouw. Met Stijn De Paepe (1979-2022) heeft ze haar huisdichter verloren, de auteur van het ‘Dagvers’ dat sinds 2017 dagelijks een vaste plek in De Morgen had. Zo veroverde hij ook het hart van vele lezers. Wil u graag vertellen wat Stijn De Paepe voor u betekende, dan kunt u hier reageren. We brengen alle boodschappen over aan de nabestaanden van Stijn en zullen een bloemlezing publiceren.