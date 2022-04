Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Het stuk is nog geen twee minuten bezig of Jean-Paul Sartre, die voor de gelegenheid de vorm heeft aangenomen van Frank Focketyn, doet een eend na. Waarmee aangegeven wordt dat de filosoof in zijn tijd van alle markten thuis was en weleens een grapje uithaalde, waarbij hij graag kwetterend pluimvee imiteerde.

Het is de start van negentig minuten verbaal vuurwerk van Focketyn en Simone Eggers de Beauvoir, die ongeveer de hele tijd op hun stoel blijven zitten waarbij ze regelmatig van een glaasje nippen: ze zijn namelijk ook dood en kijken van over de grafrand ongegeneerd terug op hun leven.

Wij hadden tickets voor de première van het stuk van de geweldige Stefaan Van Brabandt in januari, maar die werd wegens u-weet-wel verplaatst.

Zo’n uitgesteld avondje is het beste bewijs dat uitgesteld genot het beste genot is, want het werd, na twee maanden reikhalzend uitkijken, een bijzondere toneelavond.

Het leven en de liefde van beide filosofen was er geen uit het boekje, ze schreven hun eigen verhaal, dat dwars tegen de moraal van hun tijd inging. Statutaire dwarsliggers die graag op café zaten en filosofeerden over alles, tot aan de betekenis van hun abrikozencocktails toe.

De lelijkste man en de slimste vrouw van Frankrijk leefden nooit samen, maar waren toch onafscheidelijk, zij het alleen in de geest.

LAT avant la lettre.

Ze deelden ideeën en vriendschappen, sigaretten en affaires, allemaal vanuit hun filosofisch uitgangspunt dat de mens is wat hij van zichzelf maakt en niet wat de anderen hem opleggen.

Moet just niks avant la lettre.

Hun relatie was gebouwd op drie principes: dood aan de monogamie, weg met jaloezie en leve de volkomen transparantie.

Hoe je het tweede doet als je het eerste hebt afgeschaft lijkt mij bewerkelijk, maar hun onverdroten ijver om tussen hen beiden geen woord ongezegd te laten maakte mij zenuwachtig.

Stel je voor dat we alles weten van elkaar: wat een ellende zou dat zijn. Ik wil niet eens alles over mijzelf weten, laat staan over iemand anders. Al je bookmarks op straat, elke drift ontbloot, elke frustratie zichtbaar: alsof je de hele tijd maagzuur hebt en je weet niet goed waarom.

Ik ben aanhanger van het discrete type, dat beseft dat het leven slechts leefbaar is dankzij raadsels en humor. Mijn excuses daarvoor.

Ik kan mij ook niet van de indruk ontdoen dat vooral Sartre profiteerde van die principes, en dat De Beauvoir haar hele leven in zijn schaduw stond.

Terwijl ze even briljant was.

Maar wel van het tweede geslacht.