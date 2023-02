Stel dat een column is als de wonderlamp van Aladdin. Een djinn waar ik alles aan kan vragen. Hoe ver kan ik daarin gaan?

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven.

Dienstmededeling: aan de honderdvijftien mensen die zich inschreven voor het woonproject ‘Belgiëlei 109, 2018 Antwerpen’, de poster komt eraan. Het zal eerder ergens in maart zijn. Ondanks de vertraging heb ik alles onder controle. Ik heb alle adressen in een overzichtelijk Excel-document verzameld en heb iemand gevonden die de postzegels wil sponsoren (bedankt De Studio Antwerpen). Vormgever Maxim Preaux is bezig met het ontwerp. Hij maakt een plattegrond van mijn appartement waar kreten van een gulzige, wilde vrouw op geplaatst worden.

Tweede dienstmededeling: dank aan alle lezers die me hielpen het boek van Hannes Meinkema te vinden. Meer en meer besef ik dat je als columniste een platform hebt waarbij je alles wat je wenst gedaan krijgt. Ik beeld me de lezers in als lampen die oplichten als ik de juiste polen tegen elkaar duw. Ik moet de juiste vragen stellen om de juiste lezers te activeren. Een column als dialoog.

Voor het project ‘Belgiëlei 109, 2018 Antwerpen’ plaatste ik een oproep in deze krant. Ik zal de lezers een poster opsturen met een tekst over een vrouw die de relatie met haar appartement onderzoekt. In ruil moet de ontvanger enkele vragen beantwoorden.

Een vriendin zei: “Het feit dat je je adres zomaar in de krant zet, wijst op een grote eenzaamheid.”

“Hoezo?”, vroeg ik haar.

“De meeste mensen zouden bang zijn voor een stalker, iemand die ongevraagd voor hun deur staat.”

Zijn mijn oproepen een gevolg van eenzaamheid? Of maak ik gebruik van een netwerk dat tot mijn beschikking staat uit nieuwsgierigheid, opportunisme en zin naar avontuur? Hoe ver kan ik daarin gaan? Stel dat een column zoiets is als de wonderlamp van Aladdin. Een djinn waar ik alles aan kan vragen. Dan zou ik nog een rijbewijs en een geliefde willen. Ik heb alles uitgedacht.

Deze oproep is gericht aan een producent die met mij een soort van bachelorettetelevisieprogramma wil maken getiteld: Onderweg.

In een realityreeks worden tien mannelijke kandidaten geselecteerd door relatie-expert Rika Ponnet. De gekozen heren krijgen een date met mij in de vorm van een rijles. Voordeel van dit format is dat ik geen druk ervaar om mijn beste zelf te zijn. Aangezien ik een rampzalige bestuurder ben, kan ik vrijuit mijn slechtste zelf zijn. Er wordt een locatie afgesproken waar we naartoe rijden: tien verschillende brasserieën over heel Vlaanderen alwaar we een dame blanche zullen eten.

De dame blanche wordt ingezet om te voorkomen dat het gesprek te veel op een sollicitatie lijkt. De man en ik zullen focussen op de structuur van het roomijs en de smaak van de chocoladesaus in de plaats van life goals te bespreken. Tijdens de laatste aflevering haal ik mijn rijbewijs en wordt er een feest georganiseerd met de tien kandidaten. De winnaar en ik zullen elkaar kussen onder een reusachtige chocoladefontein. De brasserie met de beste dame blanche wordt verantwoordelijk gesteld voor de chocoladesaus. Producenten weten me te vinden voor dit potentiële kijkcijferkanon.