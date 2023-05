‘Stel consultancy niet voor als één grote graaiende en parasiterende bende’

Consultants

Naar aanleiding van de Bpost-perikelen wordt de rol van consultancybureaus aangekaart. Ook in De Morgen. Er vallen dan al snel termen als McKinsey-boys en consultocratie, en er wordt gegoocheld met bedragen van miljoenen euro’s. Dit roept bij de lezers een beeld op van gladde meisjes en jongens die in dure maatpakken holle woorden uitkramen en rijden in blinkende bedrijfswagens, wier firma’s om de haverklap het nieuws halen met schimmige deals en constructies die dicht tegen de grenslijn met het illegale aanleunen, maar zeker de grenslijn met het ethische overschrijden.

Dat beeld zal voor een deel wel kloppen, zolang het maar duidelijk blijft dat dit beeld enkel geldt voor een specifieke tak van consultancy: de McKinseys, Ernst & Youngs, KPMG’s en Deloittes van deze wereld.

Er is echter een heel ecosysteem van kleine consultants, individuen vaak, die hun zeer specifieke kennis en ervaring beschikbaar stellen voor het oplossen van zeer specifieke en punctuele problemen. Vaak zijn dat problemen die een expertise vergen die onvoldoende frequent of slechts zo kortlopend nodig is, dat het voor een overheid of bedrijf niet zinvol is om er iemand voor aan te werven. Consultants zijn bovendien snel inzetbaar en ook weer vlot af te danken, waardoor ze geen langetermijnhypotheek op budgetten leggen. Hun ervaring en specialisatie maken dat ze sneller en efficiënter werken dan een vaste werknemer die misschien zelden of nooit eerder met bepaalde opdrachten werd geconfronteerd. Het is een vorm van kennisoverdracht over de grenzen van overheden en bedrijven waar iedereen wel bij vaart.

Zowel voor de bedrijfswereld als voor de overheden zijn ze vaak de efficiëntste én goedkoopste oplossing voor een probleem, en vaak de enige zinvolle. Ze vervullen een cruciale rol.

Stel bijgevolg consultancy niet meer voor als één grote graaiende en parasiterende bende waar niemand beter van wordt behalve zijzelf. Het overgrote deel van de consultants staat dichter bij tijdelijke uitzendkrachten dan bij hippe dure vogels die board rooms inpalmen.

Joris De Wolf