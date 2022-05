Stefaan Van Hecke (Groen): ‘Ook zonder gokreclame blijft voetbal bestaan, daar zet ik al mijn geld op in’

De eeuwwisseling zou barre tijden met zich meebrengen voor de autosport en de festivalsector. In mei 1998 kwam er immers een verbod op tabaksreclame. De krantenkoppen waren alarmerend: “Francorchamps lijkt bijna uitgebold” en “Ecclestone voorspelt einde van de Grote Prijs van België”. Francorchamps leek een vogel voor de kat en de Belg zou zijn zomer niet meer op een festivalweide kunnen doorbrengen.

Gelukkig waren al die kopzorgen niet nodig, de autosport bestaat nog steeds. Francorchamps is het eeuwige lievelingscircuit voor Verstappen en Hamilton. Het is enkel gedaan met de Belga-petjes en de Camel-attributen die jonge festivalbezoekers verleidden tot een avontuur met een mooi verpakt kankerproduct.

L’Histoire se répète

Fast forward naar 2022. Het reclameverbod op tabak is nu evident. De gezondheid van onze bevolking en in het bijzonder de longen van onze jongeren werden belangrijker dan de gulle sponsoring door tabaksgiganten.

Vandaag horen we hetzelfde verhaal wanneer voorgesteld wordt om gokreclame te verbieden. Het “einde van het Belgisch voetbal” dreigt, de wielersport gaat eraan! Paniek alom, maar de cijfers van de voetbalbusiness zeggen iets anders.

Volgens de Pro League krijgen de 18 ploegen jaarlijks samen ongeveer 10 miljoen euro aan goksponsoring. De studie van Deloitte over de Pro League (2021) brengt het debat terug tot de juiste proporties. De 10 miljoen is niets in vergelijking met 46,6 miljoen makelaarscommissies, 236,5 miljoen spelerslonen en 373,5 miljoen omzet.

Landskampioen Club Brugge, met een omzet van meer dan 100 miljoen euro, krijgt jaarlijks ongeveer 2 miljoen van Unibet en zal het meest moeten diëten. Maar bij een stevige man van 100 kilo kan er makkelijk 2 kilo af. Keeper Simon Mignolet verdient jaarlijks net geen 4 miljoen. Tien andere Club-spelers verdienen bruto ook meer dan een miljoen. Of nog, knip in de makelaarscommissies en neus eens in de (dubieuze) financiële transacties van de barmhartige voorzitter. Al zullen de getrakteerde reisjes naar Ibiza voor de hele ploeg er misschien niet meer van af kunnen.

De evidentie zelve

Hoe zullen onze nakomelingen over 25 jaar terugkijken naar de krantenkoppen van vandaag? Wellicht zullen ze de heisa niet begrijpen. Want gokken is een sluipend en verslavend gif in onze samenleving. Het ruïneert families, leidt tot sociale drama’s en trekt gezinnen in de armoede. Spaarboekjes van de kinderen worden geplunderd of op de vijfde van de maand is het loon opgesoupeerd.

Het voetbal zal dit verbod overleven. Daar zet ik al mijn geld op in. Club Brugge zal het komende seizoen waarschijnlijk op een omzet van 200 miljoen kunnen rekenen. Net als de tabaksindustrie 25 jaar geleden zal de gokindustrie en haar lobby dit ook wel overleven. Laat ons niet denken dat hiermee de strijd geleverd is. Maar gokreclame verbieden is logisch. Kan iemand dat alsjeblieft nog eens uitleggen aan de mini-Ecclestone van het voetbal, die blijkbaar ook nog voorzitter is van een regeringspartij?