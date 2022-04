Stad Gent ruimt zwerfafval niet meer op. Goed idee? ‘Die beelden zijn heel tekenend voor hoe onze samenleving er nu voor staat’

Stad Gent besliste deze week om het afval dat elke dag in het Citadelpark wordt achtergelaten voortaan te laten liggen: de maat is vol. Wat vindt ons jongerenpanel van die beslissing? En hoe kijken ze zelf naar de steeds groter wordende afvalberg? Lotus Li (19, studente en activiste) en Alexandra Smarandescu (25, ex-voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad)

Lotus Li: ‘Druppel op een hete plaat’

“Ik vond de beelden van het Citadelpark, bezaaid met afval, heel tekenend voor hoe onze samenleving er nu voor staat. Ons verantwoordelijkheidsgevoel lijkt op veel vlakken volledig verdwenen. Ik begrijp de keuze van Stad Gent dus om het afval te laten liggen, en vind het een krachtig signaal. De vraag is alleen of het iets gaat uithalen. Ik denk niet dat mensen hierdoor plots wél respect gaan hebben voor de natuur.

Lotus Li: 'Met die hele nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid gaan we er volgens mij ook niet komen. Daarmee polariseren we alleen maar.' Beeld Damon De Backer

“Je hoort nu wel eens ‘dat jongeren hun afval de ene dag dumpen in het park, maar de volgende dag wel op een klimaatmars staan’. Hoe ongenuanceerd! Ik was eerder deze week nog op de Global Strike, en daar was een heel team van jongeren bezig met het afval op te ruimen dat ze onderweg tegenkwamen. Ik denk niet dat dat dezelfde jongeren waren die in het Citadelpark zaten.

“Het is goed dat het probleem rond zwerfvuil serieus genomen wordt. Maar tegelijk heb ik het gevoel dat er nu zeer veel aandacht op gevestigd wordt, terwijl het maar een tamelijk klein onderdeel is in het hele klimaatverhaal. Vooral industrie en transport zijn de grote vervuilers in de wereld: laat het ons dus vooral ook dáárover hebben.

“Daarmee wil ik het probleem zeker niet minimaliseren: voor onze oceanen is al dat zwerfvuil uiteraard problematisch. Maar je moet het gesprek wel opentrekken.

“Om die reden vind ik al die zwerfvuil-opruimacties een beetje wrang. Het is absoluut nobel dat mensen zich daarvoor inzetten, maar het blijft een druppel op een hete plaat. Het onderliggende probleem wordt er niet mee aangepakt. Met die hele nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid gaan we er volgens mij ook niet komen. Daarmee polariseren we alleen maar, terwijl verbinding nu net zo belangrijk is.

Het vervuilde Citadelpark in Gent. Beeld Beeld Twitter (Astrid De Bruycker)

“Vaak voelen we ons toch wat alleen in het hele klimaatverhaal. Ik zou graag meer gemeenschapsvorming zien. Waarom verenigen we ons niet wat vaker om een bedrijf te vragen om actie te ondernemen om hun productie duurzamer te maken? Of om bij een minister de klimaatproblematiek nog eens onder de aandacht te brengen? Volgens mij hebben zulke initiatieven meer impact dan het énkel te hebben over hoe we zwerfvuil kunnen aanpakken.”

Lees ook Waarom Gent het zwerfvuil laat liggen (en dat niet zal werken): ‘Zo gaat het nog smeriger worden’

Alexandra Smarandescu: ‘Mensen op hun gedrag wijzen’

“Toen ik hoorde dat Gent het zwerfvuil in het Citadelpark voortaan zou laten liggen, dacht ik meteen: wat een goed idee. In het verleden werd al dat afval elke dag opgeruimd, en leek het de volgende dag alsof er niks was gebeurd. Ik vind het dus zeker slim om mensen eens met de neus op de feiten te drukken. Volgens mij is dat ook de manier om tot gedragsverandering te komen.

Alexandra Smarandescu: ‘Er moeten gedurfdere keuzes worden gemaakt. Statiegeld op sommige verpakkingen invoeren zou helpen’ Beeld Illias Teirlinck

“Het zwerfvuil in het Citadelpark maakt heel concreet dat er te weinig respect is voor hoe we met onze omgeving omgaan. Maar om de schuld daarvoor volledig bij jongeren te leggen, dat vind ik te gemakkelijk. Mensen van alle leeftijden laten zwerfvuil achter: het heeft veel meer met iemands houding tegenover zijn omgeving te maken, dan met de leeftijd van die persoon.

“Wat volgens mij een veel grotere rol speelt in hoe mensen omgaan met hun afval, is de groepsdynamiek. Als enkelingen hun afval op grond gooien en daar niet op worden aangesproken, dan gaan anderen sneller geneigd zijn om hetzelfde te doen. Het is dus belangrijk dat we mensen erop wijzen wanneer ze hun afval achterlaten op een openbare plek. Ik probeer dat zelf ook te doen. Niet op een belerende manier, maar door gewoon te zeggen: ‘Oh, ik denk dat u iets vergeten bent.’ Dat werkt veel beter.

“Ook tijdens het winkelen doe ik mijn best om zo weinig mogelijk afvalverpakkingen mee naar huis te nemen. Dat is niet altijd eenvoudig: zelfs een pak melk zit vaak al in plastic gewikkeld. Voedselproducenten hebben bovendien niet altijd de mogelijkheid om daar verandering in te brengen, omdat ze dan de regels rond voedselveiligheid schenden.”

“Onze individuele verantwoordelijkheid is dus zeker belangrijk, maar laat ons ook de impact van autoriteiten en lokale besturen niet onderschatten. Zij hebben nu meer dan ooit een rol te spelen in het beschermen van het milieu, en zouden wat mij betreft gedurfdere keuzes mogen maken. Door bijvoorbeeld statiegeld in te voeren op verpakkingen, zodat die minder vaak blijven rondslingeren. Dat soort veranderingen zouden het hier op termijn een aangenamere plek kunnen maken.”