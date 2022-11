Jana Antonissen is columnist.

Plezier of ledigheid zie ik nogal snel als zondes. Gebukt onder een katholiek geïnspireerd en kapitalistisch geïntensifieerd schuldgevoel doe ik dan boete.

Ditmaal spoorde een citaat van Zwangere Guy me daartoe aan. De nieuw nuchtere rapper noemde yoga zijn “passie”. Gegrepen door de Bijbelse bijklank van dat woord gehoorzaamde ook ik aan het alweer even verwaarloosde gebod op zelfverbetering. Op een katerige morgen schafte ik een ontdekkingspas bij een mij onbekende studio aan. Al dat heidens vertier had mijn budget tenslotte ingesnoerd. Met een nasale stem drilde de leerkracht het vol gestouwde klasje de verlichting in.

Prima, dacht ik afgemat, efficiënt. Dan kwam corpse pose, normaal een rusthouding. Nu wendde de meester onze vermoeide ontvankelijkheid aan om te preken. Stabiliteit was het allerbelangrijkste. Daarvoor was nodig: veel yoga en slaap. Slecht voor ons welzijn was, uiteraard, alcohol, maar ook Netflix. Anderen, waarschuwde hij, verrijken zich met jouw vertwijfeling.