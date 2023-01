Spelden ze bij Starbucks je naam met opzet verkeerd, om meer aandacht te krijgen?

Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Een paar weken geleden besloot ik erg impulsief een reis te boeken tijdens de kerstvakantie. Ik had de afgelopen maanden veel gewerkt en ik moest er hoe dan ook tussenuit. Ik bekeek het prijskaartje dat aan mijn vakantie zou kleven en besloot dat er geen enkele manier zou zijn om mijn geld beter te besteden. Ik ga tijd spenderen met mensen die ik graag zie. Als je daaraan geen geld zou willen besteden, waarvoor ben je dan aan het werk? Wat is het meer waard? Dus ik stelde een out-of-officemail in en vertrok. Steeds meer zijn we bereid te betalen voor de ervaring in plaats van het product. Dat blijkt uit een onderzoek naar onze online uitgaven: op één staat vliegreizen.

Is dit het einde van de doorslaande slinger der materialistische wegwerpindustrie? Ook het tastbare product heeft aan waarde verloren en dus gaan we een stap verder. Alles is te koop, van de liefde op onlinedatingsites tot de piepkleine connecties zoals het doorgeven van je naam aan een barista. We kapitaliseren op ervaringen waarvan de oudste en meest voor de hand liggende vorm het reizen is. Er is een gebrek aan de menselijke ervaring juist door het kapitalistische rad waarin we draaien, waardoor het kopen van zulke momenten enkel maar meer betekenis krijgt. Een vicieuze cirkel.

Verkeerd gespeld

Dat zou ook een van de factoren zijn die het succes van Starbucks verklaren: in de rij staan, een verkeerd gespelde naam op je bekertje krijgen, er een foto van maken, het delen met de wereld. Toen ik een tiener was en Starbucks met deze formule op de markt kwam, was dat het gespreksonderwerp van veel mensen. Het hield ons allemaal wakker: spelden ze de namen, zelfs die met de meest simpele spelling, opzettelijk verkeerd om meer aandacht te krijgen of is het gewoon ontzettend moeilijk om namen te spellen? Zo werd hun koffiebeker bijna een accessoire en stonden mensen in veel te lange rijen om veel te dure koffie te kopen, omdat het eigenlijk helemaal niet om de koffie ging.

Wie de afgelopen tijd aan het station van Leuven gepasseerd is, heeft het waarschijnlijk al gezien: de Starbucks is weg. Het filiaal van de Amerikaanse koffieketen is nu vervangen door vers gebrouwen koffie van eigen bodem, Madmum. De Leuvense koffiebar heeft verschillende filialen in de binnenstad en is ook aanwezig in het universiteitsgebouw, waar studenten een korting krijgen op alle soorten verhoudingen van de combinatie tussen geschuimde plantaardige, niet-plantaardige melk en koffieshots.

Toen ik het blauw-roze logo voor het eerst zag prijken aan de overkant van het stationsplein was ik aangenaam verrast. Hoe kon een Belgische onderneming met zo’n grote Amerikaanse speler concurreren voor een belangrijke plek in het historische stationsgebouw én winnen? Dat was goed nieuws voor het lokale vakmanschap. Maar niet zo’n goed nieuws voor mijn portemonnee, want nu koop ik een flat white met havermelk iedere ochtend dat ik de trein neem.