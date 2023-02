Soms wil je gewoon luisteren. In een zwart T-shirt blijk je dan depressief

Frederik De Backer is columnist.

Soms denk je iemand te kennen maar blijkt dat behoorlijk tegen te vallen. Zoiets hoeft geen ramp te zijn: een vriend is zo de voormaligheid in geflikkerd en de wereld hangt geen tekort aan mensen boven het hoofd. Onpraktischer wordt het wanneer de minder bekend dan bevroede jouw naam draagt.

Zo wist je tot voor kort oprecht niet dat je omgeving je ziet als een wandelende donderwolk, een ietwat volumineuze vleermuis, een lijkbezorger, omdat je vaak zwart draagt. Je wist niet eens dat dat zo opviel, al was het maar omdat het geen bewuste keuze is. In de winkel trek je vaak kleurige, maar helaas zelden tot het zich naar de dimensies van je lichaam te schikken bereid bevonden dingen over je kop, waardoor je telkens naar huis gaat met wat basiselementen: zwarte T-shirts, zwarte sokken, zwarte boxershorts. En plots ben je een man in het zwart. Een doodgraver.

Niemand ziet je rode schoenen.

Ook blijkt door de jaren heen het etiket ‘vrolijk’ van je af te zijn geregend. Je weet wel dat je wat kalmer bent geworden, de zonnige extraversie van je moeder overtrokken door de wolken die ook al boven dat beeld van je vader hingen, aangeblazen door een Aalsterse die Aesop Rock als geniaal en jou als arrogant omschreef – een vonnis dat iedereen tot bezinning zou moeten bewegen – en door het feit dat zo’n beetje alles kut is. Maar je lacht nog vaak, denk je, alleen blijkbaar niet vaak genoeg meer om voor een lolbroek te kunnen doorgaan.

Daarvoor schrijf je te veel. En zeggen dat je dat tot je dertigste zelden deed. In de spiegel huisde een muzikant die zijn geld verdiende met het rechttrekken van andermans kromme zinnen. Maar het leven duwt je een bepaalde richting uit en op een gegeven moment kom je tot het besef dat je iemand anders bent geworden. Dat je om den brode schrijft. En dat wat een prijs daarom nog geen waarde heeft.

Je doet er steeds vaker het zwijgen toe omdat wat je te zeggen hebt vanmiddag al is geschreven. Soms wil je gewoon luisteren. In een zwart T-shirt blijk je dan depressief.

Je piano staat in iemand anders’ huis, de andere instrumenten heb je in geen weken aangeraakt, zingen doe je hoogstens nog in de douche, nooit voluit. Je vriendin stuurde je een filmpje van 20 kilo geleden. Een repetitiehok in volle zomer. Niet enkel uit je mond klinkt geschreeuw. Uit je nek, je wenkbrauwen, de aders op je hoofd. Uit het zweet op je vel. Dít is wie je bent.

Nog even zwoegen in je kamertje. Gewoon voortdoen, noot per noot, maat per maat. Ook al zit er niemand op te wachten. Je schreeuwt niet voor die drie mensen aan de andere kant van de microfoon; je doet het voor de geradbraakte muzikant in de spiegel in het holst van de nacht. In de hoop dat hij je herkent.