Soms vind je haarproppen in de afvoer van iemand die allang weer uit je leven is verdwenen

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen. Instagram: @jpmulders.

Voor ik begon aan deze milde bijdrage, heb ik de afvoer ontstopt in de badkamer. Ik haalde mijn gereedschapskoffer uit de kelder en wrong mij in het kastje onder de wasbak. Vanuit die ongemakkelijke houding bekommerde ik mij om een van de nederigste dingen ter wereld: ervoor zorgen dat water blijft stromen. Tegelijk is dat in het heelal veruit het meest essentiële.

Ik trok rubber handschoenen aan om meer grip op de sifon te krijgen. Met het obligate gevloek en gesakker kon ik het onding loswrikken. Er zat een haarprop in om u tegen te zeggen. De meeste mensen vinden haarproppen smerig, maar ik vind dat ze iets existentieels hebben. Ze houden je met de voeten op de grond en ze zijn niet kort van geheugen. Soms vind je haren in de afvoer van iemand die allang weer uit je leven is verdwenen.

Het leuke aan loodgieterij is dat het vrij is van romantiek en drama. Leidingen en buizen voeren emotieloos afvalstoffen af naar geheimzinnige plaatsen. Die verborgen wereld fascineert mij sinds ik een kind was. Ik had altijd al een zwak voor kruipkelders, catacomben en bunkers. Binnenkort plan ik een trip naar het Brusselse rioolmuseum. Het schijnt dat de riolering onder de hoofdstad wel driehonderdvijftig kilometer lang is.

Ooit las ik dat er, kort na de middag, concentraties aan condooms drijven op de plek waar de Zenne in Brussel boven de grond komt. Die kwakjes, met capote en al doorgetrokken, zijn de stille getuigen van hitsigheid tijdens de lunchpauze. Ik waardeer de eerlijkheid van het ondergrondse. Mensen ­cheaten, maar de riolering kun je niet bij de neus nemen.

Soms overweeg ik om, naast mijn huidige werkzaamheden, te beginnen als loodgieter in bijberoep. Ik zou dan mensen kunnen depanneren en tegelijk werken aan mijn boek De fauna van de Florawijk. Het fijne is dat iedereen naar de komst van de loodgieter uitkijkt: van vers afgestudeerden tot oude zielen. Overal is er water dat moet blijven ­stromen. Als ik in de weer ben met de Engelse sleutel, denk ik aan onhandiger soortgenoten als Bernard Dewulf of ­Saskia de Coster. Ik kan mij niet ­voorstellen dat zij jongleren met teflon en O-ringen.

Tot slot nog iets over het weglopen van water in wasbakken en badkuipen. Volgens een hardnekkig verhaal spoelt water in tegenwijzerzin weg in het noordelijk halfrond, maar in wijzerzin bij onze Australische tegenvoeters. In het laboratorium blijkt dat te kloppen, doordat de aarde een bol is die rond zijn eigen as draait. Dat coriolis­effect, zoals het met een duur woord wordt genoemd, kan in de praktijk echter niet op tegen de werkelijkheid van scheef gemonteerde afvoerputjes. Overal ter wereld vind je water dat met de klok mee of tegen de klok in wegspoelt.

Er is al zo weinig wonder en ik vind het jammer dat ook deze leuke mythe doorgeprikt moet worden. Maar in welke richting het dat ook doet, het belangrijkste blijft dát water vlot wegspoelt. Zelfvoldaan kijk ik daarnaar in mijn badkamer. Niets schenkt mij meer voldoening dan een probleem dat ik zelf kon oplossen. Zonlicht weerkaatst op het water, dat rimpelend danst op het plafond van de badkamer.

Op de radio zegt een opgewekte stem dat je nergens op de Vlaamse wegen meer dan vijf minuten moet aan­schuiven.