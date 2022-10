“Lego Masters, haha. Hoe onnozel is dat. Wie kijkt daar nu naar?” De eensgezindheid onder collega’s aan het koffieapparaat klinkt hartelijk. Je glimlacht mee, blaast de heetste warmte uit je kartonnen beker met cappuccino en zegt: “Wel, ik. Ik kijk daarnaar. Leuk programma.”

Dat klopt natuurlijk niet helemaal. Lego Masters is inderdaad best wel een onnozel tv-programma. Het format is te banaal om dood te doen: een tiental duo’s neemt het in een afvallingsrace tegen elkaar op om wekelijks de mooiste Lego-constructies te bouwen. Dat klinkt als een langgerekte reclameclip voor een bepaalde speelgoed­fabrikant, en dat is het gewoon ook.

Je kinderen vinden het geweldig. Kleine nuance: ze vinden het ook geweldig omdat jij het geweldig vindt. Al van bij het ontbijt op zaterdag gaat het van: ‘Papa, gaan we vanavond samen naar Lego Masters kijken?’ Natuurlijk gaan we dat doen.

Als het dan zo ver is, is het van groot belang dat de tradities worden gerespecteerd. John John ligt in de ene hoek van de tv-bank, Missy ligt opgekruld onder een dekentje in de andere. En jij drapeert je daar ergens tussen, met een kussen tegen je aan, waar je dochter straks haar hoofd op zal neerleggen, na het tweede op onschuldige kinderogen toegespitste reclameblok. Maar eerst mag er nog een kom chips geledigd worden.

Terwijl je lief blij is dat zij een uurtje in volle vrijheid wat anders mag doen, hoef jij je niet eens te forceren om dit een leuke tv-avond te vinden. Alle publiciteitsvalkuilen en marketingfuiken ten spijt, worden elke week weer ­prachtige taferelen uit een hoop steentjes getoverd. Maar er is meer.

Dit is geen harde tv-wedstrijd, waarbij de producers de kandidaten provoceren om elkaar een hak te zetten. Je ziet juist hoe tegenspelers elkaar helpen en ondersteunen. Soms verliest er op het einde gewoon niemand. Ook dat is weleens prettig. De deelnemers zelf zijn van het type dat je niet meteen voorop ziet lopen in een datingshow of sportwedstrijd. Er is een onuitgesproken vermoeden dat sommige kandidaten al eens een deukje hebben opgelopen in het leven, waarna ze zich teruggetrokken hebben in de stilte van de speelkamer. En dit is dan hun moment om alsnog even te schitteren. Dat ontroert je, te midden van al dat plastic.

Dit is een bakkerswedstrijd met speelgoed. Je krijgt er geen honger van, maar wel goesting om te spelen. De marketingafdeling in Denemarken zal met plezier lezen dat haar inspanningen vruchten afwerpen. Over de vloer van John Johns slaapkamer ligt de bak Lego-stenen omgekieperd. Stukje bij beetje bouwt Missy er aan het circus van haar dromen en John John aan de ingang van een pretpark.

Tussen hun bouwwerken staat de boomhut die jij in elkaar aan het knutselen bent. Mooi, oordelen je kinderen in koor. Dat jij nog altijd het grootste kind in huis bent, stelt hen op een merkwaardige manier gerust.