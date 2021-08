Soms kan je de kloof tussen de burgers en politiek zichtbaar wijder zien worden. Vandaag is zo’n dag

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Soms kan je de kloof tussen de burgers en hun verkozen volksvertegenwoordigers zichtbaar wijder zien worden. Vandaag is zo’n dag.

Nog maar een maand geleden kondigde de federale regering fier een belangrijke doorbraak aan. Vanaf 1 september zou een bezoek aan de psycholoog grotendeels terugbetaald worden, min of meer zoals ook de terugbetaling van huisartsbezoek werkt. Alle partijen uit de meerderheid verspreidden trots de mededeling dat dit probleem eindelijk van de baan was.

Ook de oppositie had weinig te mopperen, want de vraag om een deftige terugbetaling staat in het kiesprogramma van zowat elke politieke partij. Hield bevoegd minister Vandenbroucke zich nog redelijk op de vlakte, dan bazuinde de Vereniging van Klinische Psychologen zelf enthousiast rond over het ‘historisch’ financiële akkoord, dat ze zomaar even “een niet te onderschatten kentering in het Belgische gezondheidssysteem” noemde. Iedereen blij, kortom, de hulpbehoevende burger die al jarenlang wacht op een verlaging van de budgettaire drempel voor geestelijke eerstelijnszorg nog het meest.

Maar nu is het 1 september en is niemand nog blij. De kleine lettertjes van het akkoord bevatten grote remmen. De ‘historische doorbraak’ blijkt plots weggesmolten tot een proefproject. En zelfs dat gaat niet nu maar pas volgend jaar van start. Eerst moet nog duidelijk worden hoeveel psychologen in de terugbetalingsconventie zullen stappen. De verwachtingen liggen niet overdreven hoog: 10 of 20 procent deelnemers zou al mooi zijn. De verlaagde terugbetaling geldt tot nader order enkel voor enkele zeer specifieke doelgroepen. Voor meer is er simpelweg geen geld.

Bij de betrokken, kwetsbare doelgroep vallen de gebroken beloftes rauw op het dak. De vraag waarom dat zo is, is een debat op zich waard, maar feit is dat de nood aan meer laagdrempelige en financieel haalbare geestelijke zorg bijzonder groot is. Al een jaar of vijf beloven opeenvolgende kabinetten dat een bezoek aan de psycholoog deftig terugbetaald zal worden. Telkens weer draait de belofte uit op een desillusie. Het is nu niet anders.

Rationeel valt er begrip op te brengen voor het argument dat een zo grote hervorming niet in een handomdraai gefikst kan worden, en zelfs voor het feit dat een algemene regeling in een klap te veel geld kost. Het punt is: beloof het dan ook niet. Blaas geen ballon met verwachtingen op waarvan je weet dat je hem toch weer moet kapot prikken. Verkoop een bescheiden stap voorwaarts niet als een revolutionaire sprong.

Zo schieten ‘de politiek’ en in dit geval zeker ook de betrokken experts zichzelf telkens weer in de voet. Met grote woorden wordt de aandacht van een al wantrouwig publiek gezocht. Wanneer vervolgens die grote woorden niet waargemaakt kunnen worden, wordt het wantrouwen enkel nog meer gevoed. Kun je dat de sceptische burger kwalijk nemen?