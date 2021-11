Soms is zwijgen de beste communicatie

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

In Glasgow hebben tweehonderd landen eindelijk een – weliswaar onvolmaakt – klimaatakkoord bereikt. Maar vier ministers van Leefmilieu konden het niet eens worden over de verdeling van de inspanningen van België, dat slechts een minuscuul deeltje van de wereldbevolking vertegenwoordigt. De vergelijking is misschien te gemakkelijk, maar ze weerspiegelt een gevoel dat bij veel mensen leeft en stelt een eenvoudige vraag: wie gelooft nog dat er geen bijgedachten achter dat fiasco zitten?

Denk ook aan de weigering van minister Zuhal Demir, tegen het advies van haar administratie in – wat hoogst ongebruikelijk is – om een vergunning te geven voor de bouw van de gascentrale van Vilvoorde. Ze brengt daarmee de kernuitstap in het gedrang die toch aanvaard was door alle partijen die bijna twee decennia lang in de federale regering hebben gezeteld, inclusief de N-VA. Als gevolg is het debat weer begonnen: werkt het Belgische federalisme? Staat het land aan de rand van de afgrond? Laten we de zaken niet dramatiseren. The duty of the opposition is to oppose. In een federaal systeem mag ze bovendien, wanneer ze over de nodige hefbomen beschikt, trachten om beslissingen tegen te houden die haar niet bevallen.

Als de kernuitstap een dreiging is voor Vivaldi, dan is het in de eerste plaats omwille van de herrie tussen de coalitiepartijen. Dat bleek vorige week nog uit het gescheld tussen de Franstalige groenen en liberalen in de Kamer. De verdeeldheid van de meerderheid is altijd het beste wapen van de oppositie. Natuurlijk zijn we na verloop van tijd gewend geraakt aan de provocaties van de voorzitter van de MR tegenover zijn regeringspartners. Maar in zijn recente interviews is Georges-Louis Bouchez weer een stap verder gegaan in de escalatie. Als hij een wisselmeerderheid om de kernuitstap te blokkeren afwijst, is dat niet uit loyauteit tegenover de regering maar omdat hij weet dat de rekensom niet klopt. En wanneer hij geen regeringscrisis wenst, komt dat omdat ze niets zou opleveren.

Of zoals hij in Le Soir (8/11) zei: “Wat wilt u? Dat ik de stekker uittrek? Als ik dat doe, zal de wet toch worden toegepast.” Op de opmerking dat het huidige standpunt van zijn partij verschilt van haar verkiezingsprogramma, kwam het antwoord bliksemsnel: “De voorzitter is veranderd”. Last but not least: in een interview met de RTBF toonde Bouchez begrip voor minister Demir.

Bij de Open Vld waren ze naar verluidt niet blij met die bemoeienis met het beleid van de Vlaamse regering. Toch is dat niet nieuw. “GLB” is al sinds maanden veel actiever in de Vlaamse media dan de andere Franstalige voorzitters of kopstukken. Zijn scherpe politieke tweets worden ook in het Nederlands vertaald. Al die tussenkomsten lokken enthousiaste reacties uit van ‘donkerblauwe’ liberalen, die beweren blij te zijn dat eindelijk een ‘echte’ liberaal hun standpunten verdedigt.

Tijdens de zondagse televisiedebatten op zowel de Vlaamse als de Franstalige zenders verwachtten we dat de voorzitters van Open Vld en CD&V, gekneld tussen hun deelname aan de federale en de Vlaamse regering, het moeilijk zouden krijgen. Maar ze waren goed geholpen door de uitspraken van Jan Jambon, enkele uren vroeger op Radio 1.

“De inhoud van het dossier staat niet ter discussie”, zei de minister-president, maar hij voegde eraan toe: “Wat ik wel aanvoel is dat er soms een probleem is met de stijl en de communicatie van bijvoorbeeld (sic) collega Demir”. Ook bij de N-VA is de sfeer soms gespannen.

In plaats van hun eigen tegenstrijdigheden tussen de verschillende machtsniveaus te moeten rechtvaardigen, konden de twee voorzitters zich dus beperken tot heel algemene opmerkingen. Voor Egbert Lachaert (Open Vld) zal een volgende staatshervorming de federale regering het laatste woord moeten geven in het geval van een conflict tussen deelstaten. Maar voor Joachim Coens (CD&V), “gaat het niet om het laatste woord hebben, maar om samenwerken. Er moet een overlegcomité over energie komen”.

Toch is alles sinds het begin van de pandemie ook niet rimpelloos verlopen. We zullen zien wat er vrijdag gebeurt, tijdens de volgende vergadering van het comité, dat beslissingen zal moeten nemen over de verergerende gezondheidstoestand. Dan krijgen we premier Alexander De Croo weer te zien, die de laatste tijd erg stil blijft. Waarschijnlijk denkt hij dat in netelige situaties zoals de voorbereiding van nieuwe coronamaatregelen of de onderhandeling rond de kernuitstap, zwijgen soms de beste vorm van communicatie is. Misschien zouden sommigen daar een voorbeeld aan kunnen nemen.