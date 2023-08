Frederik De Backer is columnist.

Een lands mate van beschaving lees je niet af van de kunst in zijn musea, van architecturale pracht of de renommee van zijn filosofiefaculteiten. Je leest ze af van zijn celmuren.

Het Amerikaanse gevangenenkamp in Guantanamo Bay werd drieëndertig jaar ná de maanlanding opgezet. Saudi-Arabië mag futuristische steden bouwen en voormalige topvoetballers volproppen met miljoenen riyals wat het wil, zolang het zijn gevangenen volpropt met heel wat minder wenselijks blijft het niet meer dan een gesluierde schurkenstaat. En hoe hol dat bijeengeknutselde mens van Temptation Island in Dubai ook moge nagiechelen om haar fiscale creativiteit hier, ik raad haar af daar hetzelfde te proberen.

België is een van de rijkste (per capita), meest ontwikkelde landen ter wereld, maar sommige van onze gevangenissen zijn weinig meer dan middeleeuwse kerkers. In die van Antwerpen loopt de schimmel over de muren zoals in Sint-Gillis de ratten door de gangen. In Vorst kakt men in een emmer.

Uit een open brief van de commissie van toezicht aan burgemeester De Wever en gouverneur Berx in het vakblad Periodiek van januari-juni 2022 over de gevangenis van Antwerpen: “De toestand van verschillende cellen is problematisch. Er zijn leidingen stuk, er komt vocht uit, het stinkt, met plakband is geprobeerd om de leiding te herstellen, maar de plakband komt los. Men moet cellen buiten gebruik stellen. In andere cellen valt afgeschilferde verf op de grond. De aansluiting van de afvoerbuizen met het plafond is met krantenpapier afgestopt. In sommige cellen staat het toilet open en bloot naast de celdeur, zonder scherm. Dat is wel erg storend als de celdeur geopend wordt bij het leveren van het eten of als de celgenoot wil eten.”

De bezettingsgraad van de gevangenis bedroeg op dat moment 175 procent. Mensen sliepen er op de grond en doen dat wellicht nog steeds. In Vorst zitten ze met vier op acht vierkante meter. Enkel in Roemenië en op Cyprus zijn Europese gevangenissen overbevolkter. Geen wonder dus dat Duitsland weigert een moordverdachte uit te leveren aan ons land. In 2017 deed Nederland dat ook al niet. Een rapport van de Raad van Europa noemde onze behandeling van gevangenen toen ‘onmenselijk en vernederend’. België wordt hier om de haverklap voor veroordeeld, maar trekt zich daar, geheel in lijn met de veroordelingen voor zijn behandeling van asielzoekers, niets van aan.

“De menswaardigheid kan niet worden gegarandeerd”, klinkt het, maar dan in het Duits. De menswaardigheid kan niet worden gegarandeerd! Waar regeringen de meest idiote projecten overladen met geld, van een Vlaamse canon van 700.000 euro tot een ‘culinair centrum’ van 46 miljoen euro, waar de meest gedrochtelijke gebouwen als paddenstoelen uit de grond schieten, kan men niet alleen geen cellen bijbouwen, men slaagt er niet eens in de huidige menswaardig te houden.

Er is geld voor een koning, maar niet voor een loodgieter.