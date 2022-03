Bregje Hofstede is journalist en auteur van onder meer De hemel boven Parijs, Drift en Slaap vatten.

In dit hotel praat alles tegen me. Zwarte letters, aangebracht op de treden van de trap, spellen de woorden: “My life is my journey!” Op mijn kamer brult een fleurige deurmat: “Hey you! Enjoy your stay!” Naast het grote flatscreen op de muur staat in koeienletters: “Watch More Sunsets Than Netflix”. En het wegwerpbekertje bij de wasbak roept: “Be the reason someone smiles today!” Het barst zodra ik het vol water giet.

En het houdt niet op. Het melkpak doet grappig (“Dertig seconden hier staren om mij te openen”, staat er onzinnig bij een zwarte cirkel). Mijn fauxleren telefoonhoesje zegt: “Live beautifully”, zonder duidelijk te maken hoe het me daarbij gaat helpen, aangezien het al na een maand uiteen begint te vallen. En het labeltje van mijn thee vraagt me: “Waar droom je van?” Nou, niet van bittere thee.

Ook vóór lollige marketing de mode werd, praatten de spullen. De Britse filosoof Alain de Botton schreef eens een mooi boek over die taal, The Architecture of Happiness. Daarin betoogt hij dat het ontwerp van de gebouwen en spullen in onze omgeving altijd een bepaalde boodschap in zich draagt. Smaak is voor een groot deel een kwestie van het soort boodschap waar jij je in kunt vinden. Brokaat en bladgoud, kristallen kroonluchters, galmende marmeren hallen en eindeloos lange tafels zeggen bijvoorbeeld luid en duidelijk dat rijkdom, aanzien en macht van het grootste belang zijn, en als je die boodschap stuitend vindt, vind je de bijbehorende stijl waarschijnlijk wansmaak. Een ingetogen interieur van Scandinavisch design met eenvoudige vormen en ongelakt hout zegt even duidelijk iets anders: het gaat om eerlijkheid, rust en focus op andere dan materiële dingen.

Met wat oefening wordt het een automatisme, dit luisteren naar de subtext van de dingen. Als ik het hoge kinderstoeltje naar zolder verban en er een Tripp Trapp-stoel voor in de plaats zet waar mijn peuter zelf in en uit kan klimmen, beluister ik het gemurmel van die stoelendans, die woordeloos verkondigt dat autonomie een hoger doel is dan veiligheid.

Het probleem met deze oefening is dat je er snel moedeloos van wordt. Ga maar eens een tijdje op een perron staan naast een prullenbak die overvloeit van de wegwerpkoffiebekers. Of wandel eens door de gemiddelde winkelstraat. Als je eenmaal leert luisteren naar die spullen, vlug in elkaar gestoken van slechte materialen, dan krijg je hun bittere boodschap niet meer uit je hoofd. “Weet je wat echt belangrijk is?” mompelen ze. “Behoeftes snel, tijdelijk en minimaal vervullen. Winst maken. Goed staan op Insta. En weet je wat echt onbelangrijk is? Ergens voor staan. Eerlijkheid. Anderen.”

Misschien is het omdat die boodschap zo bitter is dat steeds meer spullen hun eigen subtext overschreeuwen. Misschien is het omdat de shirtjes van de Primark zo venijnig fluisteren “Ik eerst en winst boven alles”, dat ze tegelijk in grote letters moeten roepen: “Love, Love, Love!”

Leugens, leugens, leugens.