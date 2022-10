Slachtoffers en samenleving zouden beter geholpen zijn met een sereen debat in plaats van wat we de afgelopen dagen gezien hebben

Tegen de wil van het slachtoffer en haar omgeving is het dossier rond de KU Leuven-prof gemediatiseerd geraakt. Dat heeft me doen twijfelen om deze brief te schrijven. Toch voelde ik me moreel verplicht: de media besteden veel aandacht aan de feiten van de rechtszaak, de dader en de meningen van politici, maar houden geen rekening met de wensen van het slachtoffer.

Ik ben ervaringsdeskundige van seksueel geweld en bestuurslid van een lotgenotenorganisatie. Deze week hoorde ik twijfel bij slachtoffers om nog klacht in te dienen omdat ze bang zijn dat hun trauma ook uitgebreid in de krant of in debatten aan bod zou komen. Er was ook veel verontwaardiging over het feit dat de wensen van het slachtoffer weer eens niet gerespecteerd werden, en voor andere slachtoffers opende het oude wonden door de manier waarop er over het dossier gecommuniceerd werd.

Als slachtoffer van seksueel geweld weet ik wat de effecten kunnen zijn van het ongewenst publiceren van een gerechtelijk proces. Een zestal jaar geleden is mijn dader veroordeeld voor feiten die hij op mij heeft gepleegd. De dag na het vonnis van beroep stond er in verschillende kranten een artikel over mijn proces. Sommige artikels waren sensatiestukken. Zo werd er beschreven waar de feiten gepleegd zijn, fragmenten uit verhoren werden publiek gemaakt en pijnlijke delen van mijn herstelproces kon je gewoon lezen.

Dit allemaal zonder de wensen van mij en mijn omgeving hierin te bevragen. Gelukkig is mijn proces toen niet opgepikt door praat- en debatprogramma’s. Er is toen over mijn grens gegaan. Mensen die ik niet kende konden de pijnlijkste momenten van mijn leven lezen en er werden meningen over mij gevormd. Zo kon ik op sociale media lezen dat ik een leugenaar was en dat ik het deed voor de aandacht of voor het geld. Omdat mijn dader een hulpverlener was, kon zo’n man niet in staat zijn om zulke feiten te plegen.

Gelukkig begint de maatschappelijke visie tegenover slachtoffers te veranderen en probeert men meer ondersteunend te zijn voor hen. Maar door de wijze waarop afgelopen week het debat gevoerd werd en de vraag van het slachtoffer genegeerd werd, ontstaat een reële kans dat de drempel om hulp te zoeken voor sommige slachtoffers verhoogd is in plaats van verlaagd. Een populariserend debat is verre van ideaal.

Begrijp me niet verkeerd, het is goed dat er een maatschappelijk debat is over het verbeteren van de ondersteuning van slachtoffers, door bijvoorbeeld een extern meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Dat idee bestaat al lang, we zijn blij dat er eindelijk werk van gemaakt zou worden. Er valt ook iets te zeggen over hoe de interne procedures aan de universiteiten werken, maar hierover is er al genoeg inkt gevloeid. Politici, academici en soms de man/vrouw in de straat: iedereen had een mening in dit debat. Maar waar was de stem van slachtoffers? In dit land bestaan er verschillende lotgenotenorganisaties die opkomen voor een betere hulpverlening voor slachtoffers. Het is opvallend dat zo’n organisaties zelden of nooit om hun mening worden gevraagd of aan het woord worden gelaten.

Dit debat zou serener kunnen verlopen. En wij betreuren hoe het tot stand is gekomen. Vorig weekend profileerde een minister zich met een dossier waarvan ze niet alle feiten kende. Ondanks de vraag van het slachtoffer om dit niet in de media te communiceren besloot de minister die wens/grens niet te respecteren. Dit in de kader van het maatschappelijk belang.

Dat de minister opheldering vraagt over de handelingen die KU Leuven heeft gesteld, is normaal. Wat mij stoorde, is de manier waarop. Indien ze een paar dagen geduld had, kon ze in het rapport van de regeringscommissaris lezen dat er geen aanwijzingen zijn van een doofpotoperatie.

Het is algemeen geweten dat er in het verleden veel feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag geminimaliseerd en/of onder de mat geschoven werden om de reputatie van de universiteiten, bedrijven, organisaties of personen te vrijwaren. Daarom is het belangrijk dat interne procedures bestaan en geëvalueerd worden én bevindingen goed gecommuniceerd worden. Maar dat kan neutraal gebeuren en niet naar aanleiding van specifieke dossiers.

Als dat extern meldpunt voor slachtoffers van seksueel geweld in het hoger onderwijs er komt, is dat goed nieuws. We roepen de overheid op om deze lijn door te trekken naar alle beleidsdomeinen (sport, cultuur, zorg en ga zo maar door), telkens in dialoog met hulp- en slachtofferorganisaties.

Slachtoffers en samenleving zouden beter geholpen zijn met een sereen debat in plaats van wat we de afgelopen dagen gezien, gelezen en gehoord hebben.