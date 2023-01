‘Slachtoffers en klokkenluiders grensoverschrijdend gedrag aan UGent verdienen beter dan dit’

Vorige week viel het verdict voor de professor Biotechnologie aan de Ugent: vier maanden schorsing voor de aanranding van een studente. In tegenstelling tot wat men doet uitschijnen, gaat het hier niet om een alleenstaand feit. Sterker nog: het had voorkomen kunnen worden. De Universiteit was namelijk volgens onze informatie al op de hoogte van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van de hoogleraar lang voor de feiten. Over vier maanden mag hij gewoon opnieuw beginnen, want er is geen enkel preventieplan, geen bescherming voor de klokkenluiders, geen daderbegeleiding opgenomen in de sanctie.

In 2017 werd een studente aangerand door haar promotor professor Biotechnologie, de 45-jarige K.R. Zij meldde dit aan Trustpunt, de instantie aan de Universiteit die meldingen in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag behandelt. De vertrouwenspersoon bevestigde dat er toen al sprake was van meerdere meldingen, en de Ugent dus al eerder op de hoogte was van het grensoverschrijdend gedrag van K.R. Omdat de bewuste professor een goede vriend is van rector Rik Van De Walle, nam vicerector Mieke Van Herreweghe de taak op zich om de hoogleraar op zijn gedrag aan te spreken. Via de vertrouwenspersoon kwam de meldster te weten dat K.R. zich verontschuldigde voor zijn ‘vrijpostig gedrag na een avondje drinken’. De meldster werd niet geïnformeerd over het feit dat hier geen verder gevolg aan zou komen en kreeg te horen dat zij dan maar een ‘officiële klacht’ had moeten indienen. Ze had er geen idee van dat ze dat niet gedaan had. Er werd haar gezegd dat er geen sancties konden volgen. Er werd geen tuchtprocedure opgestart en de meldingen werden gewoonweg ‘geklasseerd’. K.R. bleef op post en had vrij spel aan de vakgroep zonder ook maar één reden om zijn gedrag aan te passen.

Vijf jaar later, eind 2021 en begin 2022, ontplofte de bom aan zowat alle Vlaamse universiteiten en kwamen allerlei gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door professoren en medewerkers aan het licht. In deze context contacteerde de meldster de krant De Standaard en deelde haar verhaal (DS 11/02/2022). Omdat vzw meldet nauw betrokken was bij allerlei #metoo zaken aan de UGent (DM 2/2/2022, DS 9/2/2022), werden wij naar aanleiding van dit artikel gecontacteerd door medewerkers uit de vakgroep van K.R. Wij bundelden maar liefst tien extra meldingen over het seksueel grensoverschrijdend gedrag van de hoogleraar in professionele context doorheen de jaren, in binnen- en buitenland: aanranding, handtastelijkheden, ongewenste seksuele opmerkingen, machtsmisbruik en stalking. Die meldingen maakten wij onmiddellijk over aan Trustpunt, waar we hartelijk bedankt werden voor de informatie. Ook rector Rik Van De Walle verwelkomde onze vele mails en bezoekjes aan Trustpunt.

Wij eisten dat K.R. onmiddellijk op non-actief zou worden gezet, alsook de opstart van een tuchtprocedure. De angst van de medewerkers aan de vakgroep was meer dan begrijpelijk, aangezien nu voor iedereen duidelijk was dat de UGent al vijf jaar lang op de hoogte was van het gedrag van de prof en niks had ondernomen om dit een halt toe te roepen of om verdere feiten te voorkomen. Als laatste redmiddel zagen wij ons genoodzaakt de professor bij naam te noemen op onze instagrampagina.

Voor die online actie werden wij aangeklaagd en veroordeeld voor de rechtbank van eerste aanleg. Joris Van Cauter, de advocaat van K.R. pleitte dat er een karaktermoord was gepleegd op zijn cliënt, dat voorgenoemde zich hoegenaamd niet schuldig had gemaakt aan enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en dat vzw meldet heksenjachten organiseert en roddels installeert. Ook in beroep verloren we de zaak. We organiseren nog steeds spaghettiavonden om de twaalfduizend euro aan gerechtskosten in te zamelen. Iedereen welkom.

Op bevel van de rector werd uiteindelijk in februari 2022 een tuchtprocedure in gang gezet. Plots kon dat dus zomaar, waar in 2017 nog gezegd werd tegen de melders dat er niks ondernomen kon worden.

K.R. werd op non-actief gezet en een jaar gewoon doorbetaald, zolang het tuchtonderzoek liep. Het werd een lange periode van bang afwachten voor de slachtoffers en de medewerkers. De vakgroep organiseerde een ‘walk out’ als protest, overhandigde een petitie aan het rectoraat (ondertekend door 104 werknemers) en verschillende collega-professoren verklaarden schriftelijk dat zij niet langer wensten samen te werken met K.R. Ook in het bedrijf waar hij werkte en de Gentse Raad waarin hij zetelde, zette K.R. een stap opzij.

Vorige week kwam eindelijk de uitspraak: K.R. zou vier maanden geschorst worden, met een behoud van tachtig procent loon. De uitspraak was enkel gebaseerd op het ene feit uit 2017. Alle andere meldingen en getuigenissen, het aanhoudende problematische gedragspatroon van de professor, de bezorgdheden en de angst van de medewerkers werden niet in acht genomen. De sanctie biedt op geen enkele manier hoop op het voorkomen of behandelen van het grensoverschrijdende gedrag van de hoogleraar. Het is de rector zelf (die vriend van K.R. weet u nog) die de vakgroep heeft aangesproken en wil inzetten op de reïntegratie van K.R., niet op de zorg voor de slachtoffers en niet op een veilige werkomgeving. Het is trouwens ook diezelfde rector, die de macht heeft om uitzonderingen op de schorsing toe te kennen. Is dat dan geen belangenvermenging?

Het hele dossier is overgemaakt aan het parket, gebaseerd op de informatieplicht. Waar was die plichtsgetrouwheid vijf jaar geleden? De uitspraak is extra teleurstellend omdat in deze zaak een van de slachtoffers zo moedig geweest is met haar verhaal naar buiten te komen en een hele vakgroep zich achter haar geschaard heeft. Tientallen mensen hebben zich geëngageerd, hun carrière op het spel gezet, omdat ze geloofden dat hier een precedent inzat. Dat een machtig professor die jarenlang studentes en medewerksters seksueel belaagt, een aanrander, verantwoordelijk gehouden zou worden door de instelling waarvan we allemaal de hoop koesteren dat ze de integriteit van haar studenten en medewerkers wil bewaren. Zulke sancties werken allesbehalve motiverend voor de vele studenten en werknemers die slachtoffer zijn van seksueel geweld aan de UGent. En ja, zoals K.R. staan er nog veertien andere in de rij, informatie die al een jaar geleden werd doorgegeven aan Trustpunt. Rik Van De Walle is op de hoogte, en alle veertien daders zijn vandaag nog actief werkzaam aan de universiteit.

Op geen enkele manier heeft de Universiteit haar verontschuldigingen aangeboden, er is geen plan, amper hulp voor zij die in angst naar het werk gaan, amper bescherming. De verontwaardiging is groot, en moed en de strijdvaardigheid die slachtoffers en klokkenluiders blijven tonen is bewonderenswaardig. Het zijn zij die beter verdienen dan dit.

In een van onze vele pogingen om gehoor te krijgen bij de UGent, ging Mieke Van Herreweghe uiteindelijk akkoord om te luisteren naar onze bezorgdheden en nodigde ze ons uit op het rectoraat. Toen we haar vertelden over de vele meldingen en het seksueel geweld aan haar instelling, viel de vicerector uit de lucht. Ze had het over ‘grijze zones’, raakte de schouder aan van de persoon naast haar en vroeg: ‘Is dit dan ook al aanranding?’. En ze lachte.

Reactie van UGent-rector Rik Van de Walle op deze bijdrage: “Het stuk bevat tal van beweringen en insinuaties die manifest onjuist zijn. Die weerleggen kan alleen mits schending van regelgeving op het vlak van vertrouwelijkheid, discretie, beroepsgeheim en/of privacy. In tegenstelling tot vzw Meldet zal ik mij wel houden aan elementaire basisregels en onthoud ik mij dus van een reactie op elk van de bedoelde beweringen en insinuaties. Dit in het belang van en uit respect voor álle betrokkenen.”