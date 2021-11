Sinds vorige week is de strategie rond quarantaine en coronatesten pure kafka

Pieter Dumon is redacteur bij De Morgen.

Hoeveel dagen moet je in quarantaine na een hoogrisico-contact? En wanneer en hoe vaak moet je je na zo’n mogelijke besmetting laten testen? Het zijn het soort corona for dummies-vragen waarvan je zou hopen dat je ze na anderhalf jaar pandemie niet meer hoeft te stellen. In de praktijk blijkt dat toch tegen te vallen. Met dank aan een wedstrijdje om het verst plassen tussen regering en huisartsen.

Een coronabesmetting is geen ponykamp. Dat zal iedereen die het virus al over de vloer kreeg beamen. Er zijn niet alleen de ziekteverschijnselen, zo’n besmetting brengt ook een heleboel praktische beslommeringen met zich mee. Zeker voor wie met meerdere mensen onder hetzelfde dak woont. Besmettelijke huisgenoten gaan tien dagen in isolatie. De anderen proberen een afspraak voor een PCR -test te bemachtigen. Gaat de wisser uiteindelijk toch in de neus, dan is het wachten. Positieve gevallen moeten zich afzonderen. Wie negatief test en gevaccineerd is kan verder met zijn leven. Of toch tenminste voor zeven dagen, waarna een tweede test volgt.

Hoe omslachtig ook, de regels zijn tenminste duidelijk. Of dat waren ze, tot het Overlegcomité vorige week besliste de boel om te gooien. Voortaan moest er na een risicocontact maar één keer meer getest worden. Zo snel mogelijk na het contact in kwestie. Een poging om de werkdruk bij labo’s en huisartsen te verlichten. Maar dat was niet naar de zin van die laatsten die lieten weten dat ze voortaan hun eigen strategie zouden volgen. Het resultaat? Pure kafka.

Na een positieve test in ons gezin probeerden we maandagmorgen uit te vogelen wat dat betekende voor onze gevaccineerde dochters van 13 en 16. Volgens de huisdokter was het duidelijk. Ze moesten meteen in quarantaine en mogen vrijdag langsgaan voor een PCR-test. Zaterdag of ten laatste zondag zal het resultaat daarvan binnenlopen. Bij een negatieve test zwaait de poort naar het rijk der vrijheid open. Is het resultaat positief dan volgt nog een quarantaine van tien dagen. Goed voor een totaal van zestien, in het slechtste geval zeventien dagen eenzame opsluiting en het missen van een fors deel van de examens.

Beeld Julian Stratenschulte/dpa

Gelukkig was er nog de corona-hulplijn. Ook daar was het duidelijk, volgens het vriendelijke meisje aan de andere kant van de lijn. “Een eerste test zo snel mogelijk en dan zeven dagen later een tweede. Zoals het altijd al is geweest eigenlijk. Ik stuur u zo meteen de codes door.” U merkt het: duidelijk.

Ik ben geen arts of viroloog. Mijn medische kennis beperkt zich tot het adequaat kiezen van de juiste pijnstiller bij verschillende gradaties hoofdpijn en het min of meer correct aanbrengen van pleisters op huis-, tuin- en keukenblessures allerhande. Geen idee dus wat virologisch of medisch gezien de beste teststrategie is. Maar wie wil dat mensen zich aan de regels houden, moet ervoor zorgen dat die regels op zijn minst, jawel, duidelijk zijn.