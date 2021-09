‘Sinds de turteltaks is onze factuur verdubbeld’: lezers over de stijgende energieprijzen

Niet evident

Het water staat ons aan de lippen. We drukken onze energiekosten waar het kan, maar als alleenstaande ouder in een verouderde huurwoning waar de eigenaars niet in willen investeren, is het niet evident.

Heidi De Block (41), Berlare

Ik ga erop vooruit

Ik kan mijn energierekeningen nog betalen. Ik heb een contract met een prijs die voor drie jaar vastligt bij Eneco. Mijn principiële trouw aan een leverancier die een goede rating krijgt van Greenpeace loont nu. Door de uitbreiding van het sociale tarief ga ik er zelfs op vooruit.

Kenny D’haeseleer (48), Oostende

Turteltaks

Wij kunnen onze factuur nog betalen omdat we tweeverdieners zijn. Helaas is ze al vele jaren torenhoog omdat we ons huis en sanitair verwarmen met een warmtepomp, milieuvriendelijk dus. Door de vele taksen op elektriciteit heeft dit een enorme financiële impact. Sinds de turteltaks is onze factuur verdubbeld.

Veerle Debay (47), Borgloon

Nooit warmer dan 18 graden

Mijn energiefactuur bestaat alleen maar uit het prosumententarief. Ik heb zonnepanelen, een zonneboiler en verwarm en kook met een houtkachel die ik stook met eigen hout uit mijn tuin. Ik zorg ervoor dat ik geen bijkomende kosten heb door heel sober te leven en zuinig met mijn energieverbruik om te gaan. In de winter draag ik altijd thermisch ondergoed en enkele warme truien. Bij mij is het dan ook nooit warmer dan 18 graden. Ik neem bijna nooit een warme douche en dit houdt mij kerngezond.

Patrick Lagrou (72), Pervijze

Afbetalingsplan

Mijn voorschotfactuur is verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Daarnaast loopt een afbetalingsplan voor de eindafrekening van 2020. Ik weet nu al dat ik opnieuw een afbetalingsregeling zal moeten aanvragen voor mijn factuur van 2021. Door het aanhoudende telewerk door corona is ons verbruik hoger dan ooit. Ik houd mijn hart nu al vast.

Tony Amegbedji (29), Wetteren

Energiefiscaliteit

Wij zijn gepensioneerd met een gezamenlijk pensioen dat net boven het bestaansminimum komt. Deze winter zullen we de verwarming lager moeten zetten en dikkere truien aantrekken en waarschijnlijk nog kou hebben. Ook zullen we niet meer eens ergens een snackje kunnen gaan eten zoals we voorheen af en toe konden doen en uitstapjes met de auto zitten er dan ook niet meer in. Het is een schande dat de regering nog steeds 21 procent btw heft op energie. Tja, een volle buik denkt niet aan een lege.

Yolanda Bierings (70), Turnhout

Behapbaar

De energiefactuur blijft behapbaar: we hebben zonnepanelen en nog een terugdraaiende teller tot 2025. We rijden met een elektrische wagen, en verwarmen het huis met houtkachel en mazout. De mazoutbrander is versleten, maar we kunnen geen warmtepomp installeren omdat de Vlaamse regering onze terugdraaiende teller wil wegnemen en ons geen aanvaardbare vergoeding voor onze elektriciteit wil geven (we kunnen tegen 4 cent verkopen en moeten tegen 28 cent kopen). Het wordt dus een nieuwe mazoutbrander of alle dagen de kachel aan. Ik heb meer bos geplant dan de enkele bomen die ik opstook, dus netto haalt mijn verwarming vermoedelijk wel fijnstof uit de lucht.

Joachim Van Praet (42), Linter

Vertrouwen

In 2009 hebben we 15.000 euro geïnvesteerd in zonnepanelen. Dankzij de groenestroomattesten en de terugdraaiende teller was onze investering na ongeveer tien jaar terugverdiend en gebruiken we dus klimaatneutrale energie. Later kwam het prosumententarief om de groenestroomattesten te kunnen financieren. (Herinner u het verhaal van Katoennatie: 13 miljoen euro per jaar maal twintig 20 jaar.) Sinds oktober 2019 hebben we de slimme meter en valt dat prosumententarief weg. Ondanks dat we onze eigen energie opwekken, betalen we toch nog ongeveer 450 euro per jaar voor het gebruik van het netwerk en zo. We zouden dus nu moeten investeren in een accu om onze zonne-energie op te slaan. Neen, bedankt. In 2029 zijn onze panelen twintig jaar en wijzelf 75 jaar oud, we zien dan wel of de regering ons vertrouwen krijgt.

Dirk Peelman (66), Waasmunster

Krabben

We gebruiken de wasmachine al meer dan 35 jaar in het weekend, wegens tweevoudig uurtarief. Spijtig genoeg kost dat nu 80 procent in plaats van de oorspronkelijke 50 procent. Straks wordt dat 100 procent. Schandalig! Al onze lampen zijn energiezuinig. En deze winter gaan we onze kachel met kolen volop doen branden – spijtig van de uitstoot – om minder gas te gebruiken voor onze verwarming. Wij zijn gepensioneerd en op het einde van de maand is het krabben om rond te komen. Ze behandelen ons als een kudde schapen.

Dominique Gyselen (68), Lede