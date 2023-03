Silicon Valley Bank is Lehman niet, u moet nu niet plots al uw spaargeld onder de matras steken

Beste lezer,

We kunnen er niet aan ontsnappen: hét economische nieuws van de week is ongetwijfeld de val van Silicon Valley Bank. De naar Amerikaanse maatstaven middelgrote bank kwam plots in de problemen omdat de klanten hun geld bijna allemaal tegelijk gingen afhalen, een zogenaamde bank run. Het management had de risico’s verkeerd ingeschat en massaal langetermijnobligaties gekocht bij de overheid. Allemaal goed en wel als je die over de volledige duur van vijf of tien jaar kan laten staan. Maar omdat de bank plots veel sneller cash nodig had, moest ze dat staatspapier verkopen met verlies. Toen gingen alle alarmbellen af.

De Amerikaanse overheid was er als de kippen bij om de bank in handen te nemen, president Biden probeerde de bevolking gerust te stellen. Niemand wil een Lehman-scenario, waarbij in 2008 een grote investeringsbank failliet ging, wat wereldwijd gevolgen had. Daarvoor hoeven we deze keer normaal gezien niet te vrezen, omdat het een volledig andere crisis is. Toen ging het over rommelkredieten die herverpakt waren als veilige beleggingen, dat is deze keer niet het geval.

Er wordt in ieder geval alles aan gedaan om het vertrouwen in het financiële systeem niet te ondermijnen. Zo kregen de klanten van Silicon Valley Bank – voor een groot deel start-ups uit de techsector – de garantie dat ze al hun geld zouden terugzien, niet enkel de 250.000 dollar die verzekerd is. Het neveneffect is zo wel dat niet alleen grote banken, maar ook kleinere spelers de boodschap krijgen dat ze too big to fail zijn. En dat ze dus grote risico’s blijven nemen, ze weten dat ze uiteindelijk wel gered zullen worden. De volledige banksector deelt in de klappen met grote verliezen op de beurs en intussen al een tweede bank die door de Amerikaanse overheid is overgenomen. In Europa zat Crédit Suisse al langer in slechte papieren, wat nu nog meer naar de oppervlakte komt. Al heeft de Zwitserse overheid verzekerd dat ze de bank tegen elke prijs zal rechthouden. In België zullen de gevolgen normaal gezien minimaal zijn.

Onrechtstreeks zijn het de agressieve renteverhogingen van de Fed die tot deze situatie hebben geleid. Na jaren van gratis geld was de inflatie de spuigaten uitgelopen, waardoor de beleidsrente fors verhoogd werd. Het lijkt nu wel zeker dat de Fed zal terugkomen op zijn stappen om de rente nog verder op te drijven. Goed nieuws voor de bedrijven, waarvoor het weer goedkoper zal worden om geld te lenen. Dat is althans wat de analisten verwachten, veel aandelen gingen daarom in stijgende lijn. Een andere grote winnaar is Bitcoin, dat de afgelopen vijf dagen bijna twintig procent duurder werd. Als de traditionele banken in de problemen komen, kunnen zij zich presenteren als alternatief. Maar het blijft een zeer volatiele investering.

Moet u nu plots uw spaargeld onder de matras bewaren? Nee, dus. U kunt het gewoon op uw spaarboekje laten staan, waar het eindelijk weer wat geld opbrengt. Al zijn er grote verschillen tussen de banken. Het loont de moeite om nu en dan eens de vergelijking te maken. Vastgoed blijft natuurlijk ook een interessante investering, zeker nu de huizenmarkt lijkt af te koelen. Als u tenminste over spaargeld beschikt, wat niet zo evident is in deze moeilijke tijden. Uit onderzoek blijkt dat heel wat Belgen nog altijd op hun tandvlees zitten door de fors gestegen prijzen van de afgelopen maanden.

Houd onze website goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de bankencrisis. Volgende week geven we u graag een update.

Veel leesplezier,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist