‘Servant of the People’ met Zelensky in de hoofdrol: dienaar van het volk zijn is net als oorlog weinig lucratief

Nooit gedacht dat een oorlog me zou kunnen overhalen om naar een televisieserie te kijken. Het voelt een beetje raar. Avonden na elkaar met of zonder snacks languit in de zetel liggen terwijl de president van Oekraïne je vermakelijk entertaint. Het wringt ook wat. De kans dat Netflix Servant of the People met Volodymyr Zelensky in de hoofdrol zou uitzenden zonder Russische invasie lijkt me immers onwaarschijnlijk. Het streamingplatform dankt dit commercieel succesje aan Poetin?

Hoewel de satire op ernstige politieke problemen ingaat, komt ze qua subtiliteit en nuance noch qua acteerprestaties in de buurt van Borgen, die andere hoogst succesvolle politieke serie op datzelfde Netflix. Servant of the People is kolder die wel aardig boven het niveau van FC De Kampioenen geraakt, maar die zich net als de Vlaamse serie op een regionaal of in dit geval nationaal publiek richt. Dat kijkerspubliek werd bovendien niet alleen omwille van commerciële redenen geadresseerd. Zelensky had er duidelijk nog een andere agenda mee voor ogen. Servant of the People werd meteen ook de naam van de politieke partij waarmee de acteur in 2019 naar de verkiezingen trok. De serie deed dus dienst als politieke propaganda en wel met voorbedachten rade.

Dat populaire media zoals film of televisie politieke carrières kunnen maken, weten we al van Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger en Silvio Berlusconi. Het verrast me dan ook nauwelijks. Wel dat ik er mezelf de afgelopen weken met gemak zowat iedere avond in liet rollen. Massamedia maken cynisch. Dat wist de Duitse filosoof Peter Sloterdijk al veertig jaar geleden te vertellen. De meest gruwelijke beelden wisselen er zonder verpinken met de meest banale en frivole nieuwtjes af. Zoiets genereert collectieve gelatenheid. Onmiddellijk na het hoofdnieuws, de heroïsche overwinning van een wielrenner, volgden in Het Journaal op Eén heel wat minder heroïsche beelden van afgeslachte mensen in de straten van Oekraïne. Zonder scrupules.

Kijken naar Servant of the People voelt minder wrang, maar teert op dezelfde gedeelde gemoedsstemming: cultureel ingebed cynisme. Ik wéét dat ik naar politieke propaganda zit te kijken. Ook dat de hoofdrolspeler zich samen met ‘zijn’ land op dit moment in een onmenselijke situatie bevindt. Ik ben me bovendien welbewust van het feit dat Netflix dit prachtig uitbuit. Toch kan ik het niet laten om hier in mijn luie zetel wat te zitten lachen. Het is alsof we onze kritische geest samen met onze zorgen om de wereld voor even parkeren. Dit om toch maar te kunnen genieten. Een druk op de knop of even scrollen zijn voldoende om een andere realiteit binnen te stappen - om letterlijk onze gedachten te verzetten. Die uitdrukking, ‘gedachten verzetten’, wijst in het Nederlands wellicht niet toevallig steeds richting ontspanning. De ideale mentale gymnastiek om even aan stresssituaties te ontsnappen. Tegelijk een mediatechniek om de economie te laten blijven draaien. Business as usual. Zoals Zelensky ondertussen wel zal weten, is echt dienaar van het volk zijn, net zoals oorlog, protest of activisme weinig lucratief. Televisie maken is dat wel.