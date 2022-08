Senator Manchin was bereid zijn ziel en de toekomst van onze planeet te verkopen voor 536.000 dollar

Valerie Trouet is klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Arizona (VS) en auteur van Wat bomen ons vertellen. Haar column verschijnt maandelijks.

Vorige week nam ik een weekje vakantie. Een staycation en Belgische vrienden op bezoek, meer hoeft dat niet te zijn om mijn gedachten te verzetten. Of misschien toch. Terwijl we ’s avonds gezellig Cluedo speelden, en de Vlaamse kinderen nu vlot de volstrekt nutteloze woorden lead pipe en conservatory kennen, dwaalden mijn gedachten af naar de column van deze week. Aan klimaatzaken waarover te schrijven geen gebrek. Hittegolven in Vlaanderen, droogte in Europa, bosbranden in Californië of overstromingen in Kentucky: climate change is real and it is here.

Of ik zou over Joe Manchin kunnen schrijven, de senator van West Virginia, een dieprode staat waar de economie traditioneel zwaar op steenkoolmijnen steunt. Hoewel Manchin Democraat is, is hij tot nog toe het grootste struikelblok geweest voor het klimaatluik van president Joe Bidens Build Back Better-plan. Als enige Democraat – weliswaar samen met letterlijk élke Republikeinse senator – verzette Manchin zich het voorbije jaar keer op keer tegen Bidens pogingen om zijn relanceplan goedgekeurd te krijgen. Dat is misschien niet verwonderlijk, want naast senator is Manchin ook makelaar in de steenkoolindustrie en zo verdiende hij in 2021 alleen maar liefst 536.000 dollar aan de steenkoolindustrie. Geen wonder dus dat hij niet geneigd is om zijn gans met de gouden eieren te slachten.

Het zou me allang niet meer mogen verbazen, die hebzucht. En toch, toch ben ik verbaasd over de som waarvoor Manchin bereid was zijn ziel en de toekomst van onze planeet te verkopen. Versta me niet verkeerd: 536.000 dollar is natuurlijk decadent veel geld, maar alles is relatief. Hier aan de Golfkust van Florida bijvoorbeeld, waar wij vorige week naarstig maar zonder zeezicht Cluedo speelden, vind je voor 536.000 dollar geen enkel appartement met zeezicht, nog geen studiootje. Mocht ik mijn ziel willen verkopen aan de fossielebrandstofindustrie, dan zou ik er tenminste toch wel een zeezicht voor in de plaats willen. Misschien ook een mooi terras en zo’n coole Tesla.

Maar nog verbaasder was ik toen diezelfde Manchin plots besliste om Bidens energie- en klimaatplan alsnog te steunen. Weliswaar een sterk afgeslankte versie ervan, onder een andere naam (Inflation Reduction Plan) en met verdacht veel achterpoortjes voor de fossiele industrie, maar toch een plan met 369 miljard dollar aan investeringen die een vermindering van de koolstofuitstoot van de VS met 40 procent tegen 2030 moeten mogelijk maken. Zo komt er bijvoorbeeld een belastingkrediet voor gebruikers bij aankoop van een elektrische wagen, zonnepanelen of batterijen, maar ook voor producenten van fossielvrije technologie, en jawel, 5 miljard dollar voor de bossen.

Manchin is een van de laatste personen van wie ik goed klimaatnieuws had verwacht, maar mij hoor je niet klagen. Uitgerust na een weekje vakantie en goedgemutst door het onverwacht goede klimaatnieuws sta ik klaar om de belangrijke vragen des levens te tackelen. Eerst en vooral: wie heeft Dr. Zwart vermoord, waarmee en waar?