Seksueel kapitaal is zelfbedrog, voor aanbieder evenals afnemer

Jana Antonissen is columnist.

Een verhaal dat al weken in mijn hoofd rondzingt, is dat van journaliste Gwen van der Zwan die een jaar lang haar leven deelde op een streamingplatform. Ze filmde zichzelf terwijl ze kookte of yoga deed in strakke pakjes en over niet-aanstootgevende onderwerpen keuvelde.

Wat het met je doet als de blik van mannen op jouw lichaam je verdienmodel is, wilde ze onderzoeken. Wat het – weinig verrassend, maar daarom niet minder deprimerend – met haar deed, was: een vet betaalde aandachtverslaving opwekken, maar vervreemd van het eigen lichaam achterblijven.

Toen ik voor een reportage undercover ging als sugarbaby schreef een van de oudere, rijke mannen me na onze date dat hij bang was zich in de illusie te verliezen. Uit zelfbescherming verbrak hij het contact.

Aantrekkelijkheid geldt vandaag meer dan ooit als een goed om te verzilveren dan wel vervolgen.

Maar seksueel kapitaal is door zijn transactionele aard steevast vluchtig en onzuiver; het is zelfbedrog, voor aanbieder evenals afnemer.