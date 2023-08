‘Scoor in de tweede helft!’ Marc Van Ranst steekt de tweedezitters een hart onder de riem

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met die van Els van Doesburg.

In het Spaans noemt men het segunda convocatoria. Duitsers spreken over Zweiter Versuch, en ook in Frankrijk willen de meesten een deuxième session vermijden. Hier in Vlaanderen is ‘tweede zit’ bij studenten een omineus begrip. Toen ik student was, heb ik een tweede zit altijd kunnen vermijden, maar ik herinner mij nog altijd levendig die Grote Stress. Later besefte ik dat een herexamen niet het einde van de wereld is.

Vroeger viel die tweede zittijd in september, maar nu begint die meestal reeds midden augustus. En dus zit ik hier vandaag in het zonnetje een stapel herexamens te verbeteren. Zoals elk jaar kwam 20 procent van de studenten niet opdagen voor de tweede zit. De helft van hen heeft het opgegeven, en die gaan mijn vak (en waarschijnlijk nog een aantal andere vakken) volgend academiejaar al zeker opnieuw moeten opnemen. De andere helft is ‘gewettigd afwezig’; zij hebben bij de ombudspersoon een ziektebriefje binnengestuurd, en krijgen nu drie extra weken om te studeren voor hun inhaalexamen. Elk jaar wordt die laatste groep groter, en ik hoop echt dat al die ziektebriefjes gerechtvaardigd waren. Professoren organiseren tussen juli en september dus (minstens) vier examenmomenten: eerste zittijd, een inhaalexamen voor de eerste zittijd, tweede zittijd, en nog een inhaalexamen voor de tweede zittijd. Uiteraard altijd met de glimlach.

In de tweede zittijd is het verschil tussen de excellente examens en de erbarmelijk slechte examens meestal een stuk groter dan tijdens de eerste zittijd. Je merkt dat een deel van de studenten weliswaar is komen opdagen, maar er spijtig genoeg weinig van bakt. Je kan die examens herkennen aan de blanco antwoordvelden, de schaarsheid aan woorden (maar dan wel in koeien van letters), de afwezigheid van elke vorm van structuur in de antwoorden, en de onleesbare enigmatische geheimschriften. Professoren zijn wellicht de meest geduldige mensen op aarde, maar zelfs met een engelengeduld en de beste wil van de wereld kan je sommige hanenpoten echt niet ontcijferen. Geloof mij: een deftig leesbaar handschrift levert je over een studentenloopbaan ettelijke punten extra op.

Een groot deel van de tweedezitters heeft fantastisch gescoord op mijn examen. Sommige studenten spreiden gewoon hun examens zo efficiënt mogelijk over de eerste en tweede zittijd. En na de tweede zittijd hebben ze toch nog enkele weken welverdiende vakantie vooraleer het nieuwe academiejaar begint. Wanneer de nieuwe lessen starten, zit de oude leerstof bovendien nog fris in hun brein. De tweedezitters hebben dat goed bekeken: strevertjes zijn het!

Ik heb dit jaar mijn examenvragen ook eens laten oplossen door de ChatGPT AI-tool. Het resultaat was verbluffend: ChatGPT behaalde vlotjes het maximum van de punten met volledige, heldere en perfect gestructureerde correcte antwoorden. In een paar examenkopijen van de studenten zag ik exact dezelfde antwoordopbouw als bij ChatGPT. Aangezien gsm’s en smartwatches verboden zijn tijdens het examen, is de kans groot dat deze studenten ChatGPT gebruikt hebben tijdens de blokperiode. Het is gewoon een handige tool om samenvattingen te maken. Zolang die studenten een deftige kwaliteitscontrole doen op de AI-antwoorden, is dat allemaal prima.

Een examen virologie is uiteraard geen Groot Dictee der Nederlandse Taal, maar het aantal dt-fouten is de laatste decennia exponentieel gestegen. Ook het vervangen van het woord ‘eens’ door ‘is’ is epidemisch. En voor vele studenten is ‘jouw’ en ‘jou’ exact hetzelfde. Als examinator mag je er geen punten voor aftrekken, maar niemand word er vrolijk van. En ja, ik besef dat er een spelfout in de vorige zin staat, en in de volgende zin staat er ook eentje. Zo besef je ook is wat ik nu elke dag meemaak: gedeelde smart is halve smart!

Ik wens alle studenten die momenteel bezig zijn met de tweede zittijd ongelooflijk veel succes. In de Premier League worden 55 procent van de doelpunten gescoord in de tweede helft. Als voetballers vlotjes kunnen scoren in de tweede helft, kan jij dat zeker ook!