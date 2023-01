Schril is het contrast tussen dit historische moment en de aandachtspolitiek die in het binnenland veel energie wegzuigt

Dag lezer,

Na erg lang aarzelen heeft de regering-Scholz dan toch de stap gezet die onvermijdelijk was: Duitsland zal Leopard-tanks aan het door Rusland belaagde Oekraïne leveren. Een belangrijk moment, zegt Michel Hofman, stafchef van de Belgische krijgsmacht in de krant. “Als het Oekraïense tegenoffensief niet slaagt en Rusland in staat is stand te houden, denk ik dat we in een heel ander scenario zullen belanden. Dan zal de dreiging voor Oekraïne en voor heel Europa alleen maar stijgen.”

De twijfelzucht toont geen fraai beeld van de politiek bij onze oosterburen, wat voor volgers van het Belgische beleid een troostrijke gedachte kan zijn. Toch is begrip voor de terughoudendheid ook wel gepast. Dit is geen kleine stap. “Als straks Europese tanks aan het front verschijnen, is het enige wat van deze oorlog nog geen Europese wereldoorlog maakt de nationaliteit van de tankbestuurder”, schreef ik daarover in een commentaarstuk.

Voor Schadenfreude over de politieke situatie in Berlijn is er sowieso geen ruimte. Sinds het Duitse fiat rollen de VS en Europese landen over elkaar heen om extra tanks aan Oekraïne te beloven. En in België? Daar blijft het wat stiller. De federale regering beslist eerstdaags over extra militaire steun aan Kiev, maar nu al weet menigeen dat de bijdrage bleek zal afsteken tegenover die van de bondgenoten.

Schril is ook het contrast tussen dit belangrijke moment in de internationale politiek en de aandachtspolitiek die in het binnenland weer veel energie wegzuigt. De nieuwjaarsrecepties van de partijen staan in het teken van de zelfprofilering, waarbij bijvoorbeeld N-VA en Vooruit er over waken om toch niet te zeer met elkaar geassocieerd te worden. Een zelfde sentiment viel al op in een overigens boeiend dubbelgesprek tussen de Antwerpse schepenen Jinnih Beels (Vooruit) en Els Van Doesburg (N-VA).

Over die spektakelpolitiek maakt ook socioloog Luc Huyse zich zorgen. Hij wijst op de verantwoordelijkheid van de radicaliserende kiezer en van de met de waan meesurfende media in een zeer lezenswaardige repliek op het politieke nieuwjaarsessay van Joël De Ceulaer: “Hij idealiseert de electorale dimensie in de zoektocht naar die democratie. Ik dramatiseer de teloorgang van de burger als kiezer.”

Veel leesplezier,

Bart Eeckhout