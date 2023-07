Jeroen Olyslaegers is columnist.

De hotelkamer is veel te warm. Een feestje met schijtmuziek en zatte klap gaat door tot diep in de nacht. Een mug blijkt zo hardnekkig dat de Nimf en gij ze dan maar een voornaam geven. ’s Ochtends ligt er een forse dode rat op straat. Na een stevige koffie en een goede croissant omsingelen we ons met schoonheid in het Louvre-Lens museum. In le Galerie du Temps staren we naar wat de mens heeft verzonnen om boven zichzelf uit te stijgen. Mirakels. Deze objecten hebben alles overleefd sinds hun makers hen als af beschouwden. Nu staan ze perfect uitgelicht in een magazijn met aluminium muren dat meer dan tien jaar geleden als een ruimteschip landde in een voormalige mijnstreek zonder franje of hoop. Gij kijkt naar de Nimf, hoe ze gekleed in felle kleuren beweegt tussen de beelden, hoe ze af en toe een foto neemt. Buiten is er een samenzwering bezig die op lelijkheid, pijn en onnozelheid is gericht. Schoonheid beleven vergt koppigheid. Ge gijzelt uzelf zonder losgeld. Net zoals in de liefde.