Schieten met een canon op een mug

Mark Coenen is columnist.

Heeft spuit elf zijn mening al gegeven over de canon? Ja? Dan is het aan mij.

Het zijn natuurlijk vijgen na Pasen en kosten op het sterfhuis, maar net zoals een vis begint te stinken aan de kop is de fout bij de canon gebeurd bij het begin van het project, toen het kind nog een naam moest krijgen.

Er circuleerden toen vele voorstellen. Het Lijstje van Vlaanderen, de Vlaamse Encycliek, de Top Dertig Aller Tijden van Vlaanderen en het Verhaal van Vlaanderen lagen lang in polepositie, maar dat laatste mocht niet, we begrijpen dat, van Tom Waes. Iets met formats en rechten.



Verteerd door zwaarwichtigheid en verpletterd onder hun eigen grootheidswaan besloot men uiteindelijk de url van de Canon van Vlaanderen vast te leggen, en het spel zat op de wagen. Geen mens kon zich wat voorstellen bij een canon, behalve een handvol Japanse toeristen, die blij verrast dachten dat de Vlaamse overheid een campagne wilde starten voor hun befaamde merk van fototoestellen.

Als de mensen in Van Dale moeten opzoeken wat een woord betekent, dan zijn we niet goed bezig. Ik stel dan ook voor om bij de volgende editie een ondertitel toe te voegen: “Een ernstige poging om bij benadering, want zeker ben je nooit, een overzicht te maken van wat een aantal maar bijlange niet alle Vlamingen belangrijk vinden en vonden in Vlaanderen, maar hou ons vooral ook ten goede, want we kunnen ons vergissen, waarvoor op voorhand excuses maar gelukkig komt er over een jaar of tien een update.”

Dat is een beetje een lastige url, maar die vlag dekt veel meer de lading.

En voor de rest denk ik dat zo’n na talloze discussies uitgekristalliseerd geschiedenisverhaal een goede zaak is, en niet alleen voor de jongste generatie, die haar nieuwshonger voornamelijk stilt op TikTok.

Algehele amnesie is in deze tijd een fenomeen waar iedereen last van heeft. Na gemiddeld drie weken zijn we alles wat we drie weken daarvoor totaal schandalig vonden door het bombardement van alweer nieuwe schandalen helemaal vergeten. Sneller dan een natte fusee op oudejaarsavond dooft onze memorie over recente geschiedenis, waardoor we nooit lessen trekken en weer op zoek moeten naar een nieuwe moraliserende kick.

Even stilstaan bij een gedeeld verleden: ik kan dat alleen maar toejuichen. En dat gebeurt met boek en bijbehorende uitgebreide website, waarbij, de makers zijn geloofd, een gedicht van Stijn De Paepe de feestelijkheden mag openen. Geweldig. Als hij nog leefde, zou hij daar ongetwijfeld een gedicht over gemaakt hebben.