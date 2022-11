Schandalen in de lokale politiek zijn ook kansen om het beter te doen

Het lijstje van gemeentebesturen waar mandatarissen in opspraak komen wordt steeds langer. Zowel in Sint-Truiden, Moorslede als Staden ontstond er de voorbije weken commotie over vastgoeddeals waarbij (kandidaat-)burgemeesters mogelijk met voorkennis gehandeld hebben. De Haaltertse burgemeester ligt op haar beurt onder vuur na aantijgingen van machtsmisbruik. En in Lier vertroebelde de relatie tussen de algemeen directeur en het stadsbestuur nadat die laatste gewezen had op mogelijke belangenvermenging in twee dossiers.

De recente onthullingen stellen het vertrouwen van burgers in lokale overheden danig op de proef. Interuniversitair onderzoek naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 toont dat het vertrouwen in het bestuur beduidend lager ligt in gemeenten waar een lokaal schandaal aan het licht kwam. In het bijzonder de burgemeester boet aan vertrouwen in. Schandalen hebben bovendien bredere gevolgen buiten de gemeentegrenzen. De impact is ook duidelijk voelbaar in aangrenzende gemeenten en op andere beleidsniveaus.

Hoewel een gezonde dosis wantrouwen in politici niet per se slecht is (en zoals blijkt soms gerechtvaardigd), steunt de legitimiteit van ons politieke systeem uiteindelijk op burgers die geloven dat de overheid handelt in overeenstemming met het algemeen belang. De recente schandalen doen hier zeker geen goed aan. Bijkomend kan toenemend politiek wantrouwen ook electorale consequenties hebben. Bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen rekruteerden zowel extreemlinkse als extreemrechtse partijen onder kiezers met uitermate weinig vertrouwen in het lokaal bestuur. De inzet is dan ook hoog nu het verkiezingsjaar 2024 nadert.

Wat nu?

Hoe moet het nu verder? Naast pijnpunten blootleggen, creëren crisissen een window of opportunity. Een (zeldzame) kans voor beleidsmakers om praktijken te (r)evolutionaliseren. Dit is precies wat we de betrokken besturen oproepen om te doen: gebruik de huidige crisis als startpunt voor democratische vernieuwing. Experimenteer om opnieuw te verbinden met burgers.

Deliberatieve vormen van participatie kunnen inspiratie bieden. In dergelijke vormen van participatie wisselen een representatieve set burgers (liefst willekeurig geloot) en beleidsmakers informatie en argumenten uit, om zo tot onderbouwd en gedragen beleid te komen. Heel wat Vlaamse gemeenten surfen momenteel mee op wat de OESO omschrijft als een deliberatieve golf. Denk aan het burgerbudget in Genk, waar inwoners, verenigingen en vzw’s de kans krijgen om projecten vorm te geven die de leefbaarheid van de stad verhogen. Of het Gentse Burgerkabinet, dat 150 burgers samenbrengt rond de evaluatie en bijsturing van het circulatieplan van de stad.

Deliberatieve modellen bieden veel potentiële voordelen. Laten we inzoomen op hun effect op vertrouwen. Informatie-uitwisseling en argumentatie tussen deelnemers staat centraal. Dit maakt deliberatieve participatie uitermate geschikt om het bredere publiek te informeren. Beschouw deliberatie als een schuifraam voor democratie: ze wordt geopend voor participerende burgers, maar is ook doorzichtig voor burgers die niet rechtstreeks deelnemen. In het beste geval gaat zelfs de vergelijking met een vliegenraam op, dat voldoende poreus is om ook de input van niet-deelnemers op te pikken. Betekenisvolle participatie via debat is de meest verbindende vorm van participatie. Ze kan de apathie van burgers verminderen en hun wantrouwen constructief inzetten om verandering op gang te brengen.

Succesformule?

Stellen dat deliberatieve vormen van participatie immuun zijn voor belangenvermenging gaat een stap te ver. Maar als dossiers met meer ogen opgevolgd worden, verklein je wel de kans op machtsmisbruik van beleidsmakers. Door burgers via loting te selecteren voor een beperkte tijdspanne daalt de kans op systematische inmenging door externe belangen bovendien gevoelig.

De aandachtige lezer merkt de voorwaardelijkheid van deze voordelen op. Dat democratische vernieuwingen vaak worden toegepast, betekent niet dat ze steeds werken. Te vaak eindigt burgerparticipatie als een zuiver symbolische oefening, zonder follow-up in beleid. Om burgerparticipatie te doen werken, is niet enkel het vertrouwen van burgers in politici van belang. Politici moeten ook geloven in de capaciteiten van hun burgers.

Beleidsmakers hebben legitieme bezorgdheden over burgerparticipatie. Een goed design van participatieve processen kan echter aan veel van deze bezorgdheden tegemoetkomen. Bovendien hoeft burgerparticipatie bestaande systemen niet te vervangen. Integendeel, representatieve en deliberatieve democratie kunnen (of moeten) elkaar versterken. Dat wil niet zeggen dat een stap naar politieke vernieuwing geen politieke moed vereist. We roepen lokale besturen op om deze moed op te brengen. Never waste a good crisis.