Schaf die hele kinderbijslag per direct af. Hopla, regeringscrisis opgelost

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat een Vlaamse regering zich verliest in geneuzel op de vierkante centimeter op een moment dat krachtig ingrijpen vereist is, dus laten we daarover niet wéér een column lang jammeren maar eens flink constructief meedenken: schaf die hele kinderbijslag per direct af.

Kinderen zijn leuk, maar daar staan talloze onderzoeken tegenover die aantonen dat jezelf voortplanten het allerslechtste is wat je kan doen voor de wereld in het algemeen en het klimaat in het bijzonder. Waarom zou je zulk gedrag belonen? En ja, inderdaad, leuk dat u het vraagt: ik heb zelf ook kinderen. Maar mijn vrouw en ik hebben de onze gemaakt toen de zaken er nog iets minder dramatisch voorstonden, en zo eenvoudig is het niet om er op legale wijze weer vanaf te komen, geloof me, zelfs niet wanneer dit in het belang is van de planeet. (Om nog maar te zwijgen van het feit dat onze dochters de slimste en mooiste meisjes ter wereld zijn – hebben wij weer!)

Ons gezin ontvangt in Nederland 650 euro per kwartaal voor die twee schattebouten, dat is 215 euro per maand. Fors minder dan de Vlaamse kinderbijslag, maar daarom niet minder overbodig. Wij zijn immers niet rijk maar zeker ook niet arm. Voor mensen zoals wij is de kinderbijslag een extraatje dat linea recta verdwijnt in het potje ‘onvoorziene zaken’ zoals daar zijn: een etentje in dat nieuwe hippe restaurant met veel te dure natuurwijnen of een citytrip – mét de kinderen – naar Parijs. Schandalig, inderdaad.

Misschien was er ooit een tijd waarin een kroostrijk gezin de standaard was, meer zelfs, een deugd die alle steun verdiende. Wat dat betreft is de houding van Sammy Mahdi (cd&v) in dit dossier oldskool christendemocratisch. Maar die tijd is lang vervlogen. Gezinnen bestaan tegenwoordig in alle maten en soorten, en kinderloze alleenstaanden – een groep die nergens ter wereld zwaarder wordt belast dan in België en onevenredig hard wordt getroffen door vrijwel elke denkbare crisis – vormen 32 procent van de Vlaamse huishoudens; hun aandeel stijgt al jaren. Kortom, de kinderbijslag is simpelweg niet meer van deze tijd. Weg ermee. Het is een buitengewoon inefficiënt instrument wat de koopkracht en inkomensongelijkheid betreft en het is ronduit discriminerend voor wie zich niet voortplant.

Hopla, regeringscrisis opgelost en een gi-gan-tisch budget ter beschikking om wél zinvol in te zetten – zonder dank. Laten we het kind evenwel niet met het badwater weggooien. Het goede aan de kinderbijslag is de eenvoud ervan: je krijgt volautomatisch een smak geld door aan één voorwaarde te voldoen. Hou dat vast. Want wie op de rand van armoede balanceert, heeft – naast een dagelijkse overdosis stress – wel wat beters te doen dan ingewikkelde toeslagen uit te pluizen. Gelukkig heeft onze Vlaamse regering, bevrijd van het eindeloze geneuzel, nu wél tijd en ruimte om zich te buigen over een nieuwe regeling die het vrijgekomen geld met ontroerende eenvoud terecht doet komen bij wie dit het hardst nodig heeft – en niet bij mensen zoals ik. Succes ermee!